Foto. Alain ROBERT/SIPA

Kārtot iestājeksāmenus Tallinas labākajās skolās ir prestiži; tūkstošiem skolēnu pat labprātīgi tā testē savas zināšanas Ieteikt







Saeima šodien vienbalsīgi no darba kārtības izslēdza valdībā jau atbalstītos grozījumus Vispārējās izglītības likumā, ar kuriem sākotnēji bija plānots aizliegt vispārējās vidējās izglītības iestādēm, arī ģimnāzijām rīkot iestājpārbaudījumus mācību priekšmetos, kuros pamatskolēni kārto centralizētos eksāmenus. Par šī jautājuma izslēgšanu no darba kārtības nobalsoja 93 deputāti, nevienam nebalsojot “pret” vai “atturas”.

Pēc tam, kad šāds piedāvājums izsauca kritiku no lielas daļas sociālo tīklu lietotāju, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) ierakstā “Twitter” kontā norādīja, ka kopā ar deputātiem, Valsts ģimnāziju direktoriem un citiem iesaistītajiem tiks meklēts labākais risinājums ģimnāziju iestājeksāmenu jautājumā.

Sociālajos tīklos visu nedēļu skaļi tika diskutēts par centralizēto eksāmenu kvalitāti, objektivitāti un par to, vai ģimnāzijā patiešām jāuzņem skolēni ar šo vērtējumu vai tās nevar rīkot savus iestājpārbaudījumus, lai ģimnāzijās patiešām uzņemtu un tur mācītos tikai motivētākie un spējīgākie skolēni. dažviet pat tika apelēts pie nevajadzīga skolēnu stresa, uztraukuma līmeņa.

Kā notiek mūsu kaimiņvalstī Igaunijā? Tur uz spēcīgākajām valsts vidusskolām arī ir iestājeksāmeni, tajos savus spēkus izmēģina tūkstošiem bērnu, un nav bijušas diskusijas, vai tas ir vērtīgi.

Igaunijā Tallinas centra skolas jau daudzus gadus organizē kopīgus iestājpārbaudījumus

Uz galvaspilsētas populārākajām vidusskolām ir tūkstošiem pretendentu, uz vienu vietu ir 7-8 jaunieši. Ir arī skolēni, kuri kārto šos eksāmenus vienkārši tāpat, lai pārbaudītu savas zināšanas, lai gan pat negrasās doties uz kādu no šīm skolām, tā situāciju ar vidusskolām un iestājeksāmeniem apraksta portāls news.err.ee.

Tallinas centrā ir četras pašvaldības skolas: Tallinas Zinātņu vidusskola (Reaalkool), Tallinas 21. skola (Tallinna 21. Kool), Tallinas angļu koledža (Tallinna Inglise Kolledž) un Gustava Ādolfa ģimnāzija (Gustav Adolfi Gümnaasium jeb GAGS). ) šogad tās atkal organizē kopīgus iestājpārbaudījumus uz vispārējās vidusskolas programmu.

Pēc obligātās pamatizglītības, kas Igaunijā ilgst deviņus gadus, no 1. līdz 9. klasei, vidusskola ilgst trīs gadus, pēc tam turpinās studijas augstākajā vai profesionālajā izglītībā.

Salīdzinošajā zināšanu pārbaudē marta vidū šogad piedalījās 2235 jaunieši, kuri savus rezultātus un to, vai tiks uz nākamo kārtu, uzzinās šo piektdien plkst.16.

Jaunieši savas skolas sakārto pēc izvēles. Lielākā daļa skolēnu, 47%, kā savu pirmo izvēli izvēlējušies GAGS. “1047 jaunieši kārtoja testu uz mūsu skolu. Otrā priekšroka bijām 706 skolēniem,” sacīja GAGS vidējās izglītības nodaļas vadītāja Monika Tambika. GAGS ir vietas 145 jauniešiem.

Tambika atzīst gan, ka ne visi, kas kārto testu, vēlas arī patiesi mainīt savu skolu. “Mums ir arī pārbaudījumu kārtotāji, piemēram, no Tartu un Pērnavas; viņi nāk no labām vietējām skolām un, iespējams, vienkārši vēlas sevi pārbaudīt. Es neatceros nevienu no Tartu Miina Härma vidusskolas, kas tiešām nāktu pie mums mācīties,” sacīja Tambika.

“Ņemot vērā to jauniešu skaitu, kuri par savu pirmo izvēli izvēlējās GAGS, tiešām izskatās, ka skola ir vispopulārākā šī gada četru skolu pārbaudījumos. as ir tāpēc, ka mums ir plašs priekšmetu klāsts,” skaidro Tambika. Kopumā GAGS ir astoņi dažādi virzieni, vispopulārākais ir uzņēmējdarbība. “Tomēr interese par vides zinātnēm ir diezgan pieticīga, kas ir pārsteidzoši, jo tā ir tik mūsdienīga tēma,” sacīja Tambika.

Tallinas 21. skolu kā pirmo izvēli atzīmējuši 560 pārbaudījumu kārtojušie jaunieši, pastāstīja skolas izglītības vadītājs Raido Kāms. Skola varēs piedāvāt vietas 115-116 skolēniem. Tallinas 21. vispārizglītojošā vidusskolā ir trīs paralēlas klases ar tādiem virzieniem kā dabaszinības, angļu valodas un starptautiskās attiecības un sociāli humanitārās zinātnes. Visās ir vienāds skolēnu skaits.

Tāpat kā GAGS, arī tiem skolēniem, kuri ir paši pabeiguši pamatskolu 21. vidusskolā, ir jākārto iestājeksāmena pārbaudes darbi savā skolā. “Visām Tallinas pilsētas centra skolām ir viens un tas pats iemesls, kādēļ tiek organizēti pārbaudījumi: ir daudz cilvēku, kas vēlas tos kārtot, un apkārtnē ir arī daudz pamatskolu, tāpēc šis konkurss ir godīgs,” sacīja Kāms.

Zināšanu pārbaudi Tallinas Angļu koledžā kārtoja 600 jauniešu, un šobrīd skolā notiek pārrunas un profesionālās pārbaudes. Tiks uzņemti 130 jaunieši. “Šogad saņēmām mazāk pieteikumu nekā iepriekšējos gados, mums bija tuvu 800 pieteikumu,” pastāstīja skolas sekretāre Mairi Āsa.

Viena no populārākajām pašvaldības skolām Tallinā, kas atrodas ārpus pilsētas centra, ir Tallinas 32. vidusskola (Tallinna 32. Keskkool), kurā pieteicās 1104 jaunieši. Kā informē skolas birojs Mustamē, skola varēs piedāvāt vietas 144 jauniešiem. “Skola ir ļoti populāra un nav nekas neparasts, ka mums ir tik liels reflektantu skaits,” sacīja skolas birojā. Skola esot populāra starp cilvēkiem, kas interesējas par teātra studijām. Pārbaude uzņemšanai 32. vidusskolā notika februārī, un šobrīd notiek intervijas ar kandidātiem, kas ilgs līdz aprīļa vidum.

Liels pieprasījums ir arī pēc valsts vidusskolām

Statistika par uzņemto skaitu Harju apriņķī un Tallinā liecina, ka ir liels pieprasījums arī pēc šīm skolām, kurās ir tikai trīs vidusskolas izglītības gadi. Visvairāk pretendentu ir Mustamē valsts vidusskolā, kur kā savu pirmo izvēli to norādījuši 1095 jaunieši. Pavisam uz turieni vēlas doties 2490 jauniešu, bet vietas ir tikai 360. Pelgulinnas valsts vidusskola ir pirmā izvēle 581 jaunietim, tur kopumā uz 360 vietām pieteikušies 1830 pretendenti.

Skolēnu skaits, kurši šobrīd Igaunijā mācās 9.klasē, ir 14 553.

Pēdējo dažu gadu laikā Tallinā vispārējās izglītības programmās turpina mācīties vidēji 75% skolēnu. Pārējie skolēni turpina iegūt vidējo profesionālo izglītību, liecina Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas dati.

«Ja Tallina turpinās uzņemt jaunus skolēnus un valsts izveidos vēl 900 papildu mācību vietas Tallinas 10.klasēs, tad vispārizglītojošās 10.klasēs pilsētā būs 4000 mācību vietu, t.i., tiks garantētas mācību vietas visiem reflektantiem, kuri sekmīgi nokārtot iestājeksāmenus,” sacīja ministrijas pārstāve Annija Ērika.