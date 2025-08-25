#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: @edamskaisti/Facebook

Biezpiena kraukšķīši ar kanēļa garoziņu, kuri smaržo pēc bērnības! 0

LA.LV
Mājas Receptes

Vienkārši, maigi un aromātiski cepumi ar biezpienu un kanēļa glazūru. Ideāli pie piemēroti kā uzkoda pie tējas vai kafijas! Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:
1. 180 g biezpiena
2. 180 g miltu
3. 100 g sviesta
4. 2 ēdamkarotes cukura
5. Tējkarote vaniļas cukura
6. Šķipsniņa sāls

Glazūra – cukurs ar kanēli

Pagatavošana:
1. Biezpienu sajauc ar miltiem, cukuru, vaniļas cukuru, sāli un mīkstu sviestu. Samīca līdz viendabīgai mīklas konsistencei, ietin pārtikas plēvē, atdzesē ledusskapī 30 – 60 minūtes.
2. Gatavo mīklu izrullē, izspiež formiņu, apviļā glazūrā, saloka uz pusēm, atkal uz pusēm un cep 18 – 20 minūtes 175 grādos (līdz zeltainas).

Lai labi garšo!

