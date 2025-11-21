“Kas ir noticis ar Migles konfekti?” Pircēji novērojuši ko nepatīkamu, iegādājoties agrāk tik iemīļotās konfektes 0

21:14, 21. novembris 2025
Ieraksti par to, ka daži gardumi nu garšo citādi nekā senāk, ir lasāmi ik pa laikam. Kā tur ir patiesībā? Vai ražotāji sāk “haltūrēt”, vai arī pircējiem vienkārši mainās garšas kārpiņas? Šoreiz soctīklos diskusija sākusies par daudziem iemīļotajām konfektēm “Migle”, kas ražotas Lietuvā, bet pircēji tās iemīļojuši arī Latvijā.

Krista soctīklā “Threads” raksta: “Kas ir noticis ar Migles konfekti? Kāpēc tagad iepakojums un dizains ir citāds? Tā bija mana mīļākā konfekte… Arī “Vinniju” sačakarēja…”

Arī komentētāji pievienojas šim sašutumam un apstiprina, ka kaut kas ar šīm konfektēm patiešām esot mainījies.

Vairāki no viņiem norāda, ka dažos veikalos vēl ir pieejama “vecā” “Migle”, taču daudzviet vairs iespējams iegādāies tikai šo konfekšu jauno versiju, kas vairs neesot tik garda.

Lāsma gan uzskata, ka pārmaiņas notikušas jau senāk: “Man liekas, ka Migle jau labu laiku vairs negaršo kā agrāk. Arī bija viena no top končām, varēju maisiem ēst, bet tagad kaut kas vairs nebija.”

Lāsmai pievienojas vēl kāds kārumnieks: “Nav, nav vairs tā garša. Man arī bija mīļākā konfekte. Ja agrāk taisīja ar kartupeļu čipsiem iekšā, tad tagad es pat vairs nesaprotu, kas tur iekšā, bet kaut kas nav. RIP good ol’ Migle.”

Cits komentētājs vieš skaidrību, ka šī zīmola konfektes vienkārši esot vairākas: “Šīs ir citas Migle. Visu laiku jau, vismaz pēdējos 3 gadus var nopirkt gan šīs attēlā redzamās, gan arī otras, kuru garša ir kā agrāk. Elvi tirgo abus, man liekas, ka arī Maxima abus veidus esmu redzējusi.”

LA.LV Aptauja

Vai Tev garšo konfektes "Migle"?

  • Jā, ļoti
  • Agrāk garšoja, tagad vairs ne tik ļoti
  • Nezinu tādas

