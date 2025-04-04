Veselīgā recepte “Oreo” cepumiem bez sviesta! 0
Gribas ko saldu, bet bez vainas sajūtas? Šie mājas “Oreo” ir vienkārši, veselīgi un pārsteidzoši gardi – bez sviesta, ar biezpiena krēmu un tikai ~110 kcal katrā cepumā! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Cepumi:
1. 1 vidēja lieluma banāns;
2. 75g auzu milti;
3. 10g kakao;
4. 10g piens;
5. 2 tējkarotes cepamais pulveris;
6. Saldinatajs (pūdercukurs,stēvija vai cits) pēc pašu izvēles.
Pildījums:
1. 80g biezpiens;
2. 50g Rikotas siers;
3. Saldinatajs pēc izvēles.
Pagatavošana:
1. Traukā saspaida banānu, pievieno klāt pārējās cepumu sastāvdaļas un kārtīgi samaisa.
2. Iegūto masu liek uz pārtikas plēves uz satin kā desu, liek saldētavā uz aptuveni 30min.
3. Ņem ārā mīklas masu un sadala vienādās ripiņās. Ar mitrām rokām veido bumbiņu, liek uz cepamā papīra un ar pirkstu galiņiem izveido cepuma formiņu.
4. Liek cepties aptuveni 175 grādos 7-8min no katras pusītes.
5. Kamēr cepumi dziest, sagatavo pildījumu, sajaucot visas pildījuma sastāvdaļas.
6. Atdzisušajā cepumā liek tējkaroti pildījuma un skaisti piespiež ar otru pusīti.
Gan pildījumu, gan cepumu izmērus droši var pielāgot pēc saviem ieskatiem.
Lai labi garšo!