VIDEO. Gribēja tikai paņemt lietas no auto: vīrietis atver sava pikapa durvis un sēdeklī ierauga lāci 0

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LA.LV
13:09, 5. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Kāds ASV Kolorādo štata iedzīvotājs, strādājot savas mājas priekšpagalmā, piedzīvojis pamatīgu izbīli un pārsteigumu, kad nolēmis vienkārši paņemt kādu lietu no sava pikapa.

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Vīrietis pienācis pie automašīnas un atvēris blakussēdētāja durvis, taču tajā pašā mirklī satriekts palēcies atpakaļ – automašīnas priekšējā sēdeklī pilnīgi mierīgi sēdēja liels melnais lācis. Šo neparasto un kuriozo momentu pamanījusi un piefiksējusi tuvumā esošā mājas drošības kamera, un pēc tam, kad ar video sociālajā vietnē “Facebook” dalījusies vietējā radiostacija “Steamboat Radio”, tas acumirklī kļuvis par interneta hitu.

Kā vēlāk noskaidrojies, šī neparastā tikšanās sākusies jau labu laiku pirms tam, kad transportlīdzekļa īpašnieks Kerigans vispār piegājis pie auto. Automašīna pagalmā tikusi atstāta ar nedaudz pavērtiem logiem, ko viltīgais meža iemītnieks izmantojis savā labā – lācis burtiski izplēsis logu no durvju rāmja, ielīdis salonā un kārtīgi pārmeklējis visu auto, pirms kāds viņu pamanīja, nodarot transportlīdzeklim ievērojamus bojājumus.

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Drošības kameras kadros redzams, kā saimnieks, attopoties no pirmā šoka, fiksi paķēris garu koka dēli un sācis radīt skaļus trokšņus, lai mudinātu nelūgto viesi pamest salonu. Pēc īsa brīža lācis tiešām izlīdis ārā pa vadītāja puses durvīm un lēnā garā aizgājis.

Kā izrādās, auto salons nebūt nebija vienīgais lāča galamērķis tajā dienā, jo nedaudz vēlāk Kerigans dalījies ar vēl kādu video, kurā redzams, kā tas pats lācis viņa mājas aizmugurējā pagalmā ar ķepām cītīgi skrāpē un pēta āra džakuzi baseina pārsegu.

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