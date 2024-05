Ilustratīvs foto. Foto: Fotolia

Kauguros noticis baisīgs noziegums: kādu sievieti vairākkārt sadūra ar nazi svešiniece, kas viņai sekoja pēc izkāpšanas no autobusa







Pagājušonedēļ Jūrmalā uz ielas sieviete bez acīmredzama iemesla uzbruka kādai kaugurniecei, vairākas reizes viņai iedurot ar nazi un nodarot smagus miesas bojājumus. Dažu stundu laikā pēc notikušā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa policisti aizturēja aizdomās turēto sievieti. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu, un aizturētajai sievietei piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, tā portālam LA.LV pavēstījas Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.

Ceturtdien, 16. maijā, priekšpusdienā kāda 1949. gadā dzimusi sieviete brauca ar autobusu no Kauguru tirgus uz Kauguru parka apkaimi Jūrmalā. Autobusā viņai pretī sēdēja nepazīstama gados jaunāka sieviete. Telšu ielā 1949. gadā dzimusī sieviete izkāpa no autobusa un devās uz savu dzīvesvietu, arī minētā svešiniece izkāpa no autobusa un viņai sekoja.

Pulksten 11.20 ejot pa Rūpniecības ielu, šī svešiniece, neko nesakot, no mugurpuses uzbruka viņai ar nazi, vairākas reizes sitot un ne mazāk kā divas reizes ar to iedurot.

Kad cietusī pakrita, ļaundare mēģināja viņai iedurt arī krūtīs. Par laimi, sieviete atvairīja šo dūriena mēģinājumu, pēc kā ļaundare mierīgā solī pameta notikuma vietu, atstājot cietušo vienu. Cietusī sieviete aizgāja līdz savai dzīvesvietai, uz kurieni izsauca mediķus, kas sievieti ar durtām brūcēm nogādāja ārstniecības iestādē.

Jāpiemin, ka nozieguma vietā bija izvietotas videonovērošanas kameras, un Jūrmalas pašvaldības policija ļoti operatīvi nodrošināja Valsts policijas Jūrmalas iecirknim videoierakstu, kurā redzams noziegums.

Zīmīgi, ka šīs pašas dienas rītā Jūrmalā, Kauguros, notika zādzība no dzīvokļa, proti, bija nozagts mobilais telefons.

Ap pulksten 15.00, kad Valsts policijas Jūrmalas iecirkņa Reaģēšanas nodaļas darbinieki atradās policijas dienesta automašīnā, pieņemot iesniegumu no apzagtā dzīvokļa saimnieka, turpat netālu gāja kāda sieviete stiprā alkohola reibumā. Apzagtā dzīvokļa saimnieks uzreiz atpazina, ka šī piedzērusies sieviete ir viņa dzīvokļa apzadzēja.

Turklāt Jūrmalas iecirkņa amatpersonas pēc redzētā video viņā atpazina personu, kas tajā pašā dienā pirms dažām stundām bija sadūrusi sievieti. Valsts policijas Jūrmalas iecirkņa Reaģēšanas nodaļas likumsargi uzreiz aizturēja iespējamo vainīgo sievieti un nogādāja viņu policijas iecirknī. Viņai konstatēts apmēram četru promiļu stiprs alkohola reibums. Aizturētā ir dzimusi 1980. gadā un iepriekš vienu reizi bija tiesāta par zādzību.

Aizdomās turētā apgalvo, ka notikušo uzbrukumu neatceroties, tāpēc savu rīcību paskaidrot nevar.

Saistībā ar uzbrukumu sievietei uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta un pēc Krimināllikuma 15. panta 4. daļas – par slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat pret sievieti uzsākts kriminālprocess par zādzību no dzīvokļa.

18. maijā tiesa aizdomās turētajai piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.