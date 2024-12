Soļotājs Aigars Fadejevs, burātājs un vindsērfinga treneris Māris Minkevics, basketbolists Jānis Timma, ārmreslers Valts Censonis – šos četrus zināmos un gados jaunos sportistus atņēmis decembris – viņi visi šomēnes devušies viņsaulē. Soctīklotāji (un sabiedrība kopumā) satraucas par šo mēnesi, ātrāk cerot sagaidīt janvāri.

Tā gan ir arī augsne dažādām sazvērestības teorijām.

Jāņa Timmas draugs Marks pēc bēru ceremonijas: “Viņa izspieda no viņa visu, ko varēja, – mīlestību, karjeru, jaunību”

Es nezinu, es galīgi negribu būt TAS džeks, bet šis, kopā ar NMPD paziņojumu, ka netipiski daudz infarktu šajos svētkos bijis, kaut kā liek nedaudz aizdomāties par to vakcīnu kokteili, kuru mans ķermenis uzņēma.

Ne tuvu par visiem šomēnes zaudētajiem runā plašāka sabiedrība, ir arī individuāli neizsakāmi skumjie.

Tikko no vienām bērēm… ātrāk janvāri lūdzu.

Mirušo vecums raisa pārdomas.

Kāds norāda uz valsts atbildību.

Es teiktu, ka pensionāriem, bērniem un aktieriem ir pievienoti arī sportisti… nav svarīgi, kā katrs aizgājis. Valsts atbildība par padarīto thats all what matters.

