Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes
Pirmo reizi 100 gadu laikā Kanāda simulē ASV iebrukumu, ņemot vērā Ukrainas militāro pieredzi. Kanādas militārpersonas simulēja hipotētisku ASV iebrukumu, izmantojot par modeli Ukrainas pieredzi karā ar Krieviju.
Kanādas bruņotie spēki veica iespējama militāra konflikta ar Amerikas Savienotajām Valstīm simulāciju, tostarp dienvidu iebrukuma scenāriju un sekojošas darbības valsts aizsardzībai. Par to ziņoja laikraksts “The Globe and Mail”, atsaucoties uz diviem augsta ranga avotiem Kanādas valdībā.
Avoti uzsver, ka kara ar Amerikas Savienotajām Valstīm iespējamība joprojām ir ārkārtīgi zema, un neviens negaida, ka Donalda Trampa administrācija pavēlēs iebrukt Kanādā.
Tomēr militārā modelēšana ietver scenāriju, kurā amerikāņu spēki spēj pārņemt kontroli pār galvenajām sauszemes un jūras pozīcijām valstī dažu dienu laikā, iespējams, pat divu dienu laikā.
Šajā sakarā modelis uzsver asimetrisko aizsardzību. Militārie analītiķi apsver nelielu mobilo grupu, neregulāru vienību un bruņotu civiliedzīvotāju izmantošanu slazdu, sabotāžas un bezpilota lidaparātu uzbrukumu.
Kāds avots atzīmēja, ka aprēķini tieši atsaucas uz metodēm, ko Afganistānas mudžahedīni izmantoja pret padomju karaspēku 1979.–1989. gadā un vēlāk Taliban pret ASV spēkiem un to sabiedrotajiem, tostarp Kanādu. Pēc viņa teiktā, šīs stratēģijas mērķis ir nodarīt maksimālus zaudējumus okupācijas spēkiem.
Diskusijās īpaša uzmanība tiek pievērsta Ukrainas pieredzei. Bijušais ģenerālmajors Deivids Freizers, kurš komandēja Kanādas spēkus Afganistānā, paziņoja, ka Kanāda varētu izmantot dronus un prettanku ieročus līdzīgi tam, kā Ukrainas spēki atturēja Krievijas iebrukumu 2022. gada februārī.
Citi eksperti piekrīt, ka Kanādas okupācija būtu ārkārtīgi grūts uzdevums Amerikas Savienotajām Valstīm. Atvaļinātais ģenerālleitnants Maiks Dejs pašu amerikāņu iebrukuma ideju nosauca par “fantastisku”, taču atzina, ka Kanādas armija nespēj izturēt tiešu konfrontāciju ar pasaules spēcīgāko armiju.
Dejs arī vilka tiešu paralēli ar Ukrainu, sakot, ka vienīgais ASV aprēķins varētu būt “Krievijas variants – uzbrukt Otavai un cerēt, ka tas nostrādās un pārējā valsts kapitulēs pēc galvaspilsētas ieņemšanas.”
“Tāpat kā ar Ukrainu, man nav iedomājams, ka mēs padotos pat tad, ja viņi ieņemtu mūsu galvaspilsētu,” sacīja Dejs.
Aizsardzības politikas eksperte norādīja, ka neredz reālus priekšnosacījumus ASV uzbrukumam, taču uzskata, ka aizsardzības spēju veidošana ir vitāli svarīga.
Toronto Universitātes politoloģe arī sacīja, ka Kanādai ir radikāli jāstiprina sava teritoriālā aizsardzība neatkarīgi no draudiem no Amerikas Savienoto Valstu puses.
“Jo labāk Kanāda spēs pieņemt šo pieeju dzimtenes aizsardzībai, jo mazāka iespēja, ka visi šie šausminošie scenāriji, kurus neviens nevēlas, jebkad piepildīsies,” sacīja eksperts.