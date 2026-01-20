FOTO: shutterstock

Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes 0

22:14, 20. janvāris 2026
Pirmo reizi 100 gadu laikā Kanāda simulē ASV iebrukumu, ņemot vērā Ukrainas militāro pieredzi. Kanādas militārpersonas simulēja hipotētisku ASV iebrukumu, izmantojot par modeli Ukrainas pieredzi karā ar Krieviju.

Kanādas bruņotie spēki veica iespējama militāra konflikta ar Amerikas Savienotajām Valstīm simulāciju, tostarp dienvidu iebrukuma scenāriju un sekojošas darbības valsts aizsardzībai. Par to ziņoja laikraksts “The Globe and Mail”, atsaucoties uz diviem augsta ranga avotiem Kanādas valdībā.

Šis nav taustāms operatīvais plāns, bet gan teorētisks modelis, kas izstrādāts, lai novērtētu ievainojamības un iespējamās reakcijas krīzes gadījumā. Šī ir pirmā šāda veida analīze vairāk nekā gadsimta laikā, laikā, kad Vašingtonas politika ir dramatiski mainījusies.
Avoti uzsver, ka kara ar Amerikas Savienotajām Valstīm iespējamība joprojām ir ārkārtīgi zema, un neviens negaida, ka Donalda Trampa administrācija pavēlēs iebrukt Kanādā.

Tomēr militārā modelēšana ietver scenāriju, kurā amerikāņu spēki spēj pārņemt kontroli pār galvenajām sauszemes un jūras pozīcijām valstī dažu dienu laikā, iespējams, pat divu dienu laikā.

Kanāda pieņem, ka tās armijai trūkst gan skaita, gan ieroču, lai stātos pretī Amerikas Savienotajām Valstīm klasiskā karā.

Šajā sakarā modelis uzsver asimetrisko aizsardzību. Militārie analītiķi apsver nelielu mobilo grupu, neregulāru vienību un bruņotu civiliedzīvotāju izmantošanu slazdu, sabotāžas un bezpilota lidaparātu uzbrukumu.

Kāds avots atzīmēja, ka aprēķini tieši atsaucas uz metodēm, ko Afganistānas mudžahedīni izmantoja pret padomju karaspēku 1979.–1989. gadā un vēlāk Taliban pret ASV spēkiem un to sabiedrotajiem, tostarp Kanādu. Pēc viņa teiktā, šīs stratēģijas mērķis ir nodarīt maksimālus zaudējumus okupācijas spēkiem.

Diskusijās īpaša uzmanība tiek pievērsta Ukrainas pieredzei. Bijušais ģenerālmajors Deivids Freizers, kurš komandēja Kanādas spēkus Afganistānā, paziņoja, ka Kanāda varētu izmantot dronus un prettanku ieročus līdzīgi tam, kā Ukrainas spēki atturēja Krievijas iebrukumu 2022. gada februārī.

Viņš norādīja, ka pat ja nebūtu militāras uzvaras klasiskajā izpratnē, partizānu karš būtu visefektīvākais pretošanās variants.

Citi eksperti piekrīt, ka Kanādas okupācija būtu ārkārtīgi grūts uzdevums Amerikas Savienotajām Valstīm. Atvaļinātais ģenerālleitnants Maiks Dejs pašu amerikāņu iebrukuma ideju nosauca par “fantastisku”, taču atzina, ka Kanādas armija nespēj izturēt tiešu konfrontāciju ar pasaules spēcīgāko armiju.

“Mēs nevarētu izturēt konvencionālu iebrukumu. Mēs varētu aizsargāt tikai ļoti nelielu civiliedzīvotāju skaitu ierobežotu laiku,” viņš sacīja. Vienlaikus militārpersona piebilda, ka ASV “nav spēka struktūras, lai ieņemtu, kur nu vēl kontrolētu, katru lielāko Kanādas pilsētu centru.”

Dejs arī vilka tiešu paralēli ar Ukrainu, sakot, ka vienīgais ASV aprēķins varētu būt “Krievijas variants – uzbrukt Otavai un cerēt, ka tas nostrādās un pārējā valsts kapitulēs pēc galvaspilsētas ieņemšanas.”

“Tāpat kā ar Ukrainu, man nav iedomājams, ka mēs padotos pat tad, ja viņi ieņemtu mūsu galvaspilsētu,” sacīja Dejs.

Aizsardzības politikas eksperte norādīja, ka neredz reālus priekšnosacījumus ASV uzbrukumam, taču uzskata, ka aizsardzības spēju veidošana ir vitāli svarīga.

Viņa paziņoja: “Skaidrs signāls mūsu dienvidu kaimiņam, ka mēs esam gatavi un gatavi būt uzticams sabiedrotais, kas spēj sevi aizstāvēt un nodrošināt savu nacionālo drošību, darbosies kā atturošs līdzeklis pret jebkādu potenciālu ASV vēlmi kontrolēt vai iebrukt Kanādas daļās.”

Toronto Universitātes politoloģe arī sacīja, ka Kanādai ir radikāli jāstiprina sava teritoriālā aizsardzība neatkarīgi no draudiem no Amerikas Savienoto Valstu puses.

“Jo labāk Kanāda spēs pieņemt šo pieeju dzimtenes aizsardzībai, jo mazāka iespēja, ka visi šie šausminošie scenāriji, kurus neviens nevēlas, jebkad piepildīsies,” sacīja eksperts.

