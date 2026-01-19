“Vienmēr ir jāprasa vairāk, lai dabūtu labu cenu,” politologs atklāj, vai ASV varētu militāri iebrukt Grenlandē? 0

TV24 raidījumā “Globuss” komentāru sniedza Tālavs Jundzis, Juridiskās koledžas docētājs un politologs, norādot, ka, viņaprāt, būtu jāatsakās no domas, ka Tramps varētu pavēlēt ASV militāri iebrukt Grenlandē.

Jundzis norāda, ka arī ASV militāro spēku klātbūtni Grenlandē Tramps nav īpaši iecerējis palielināt. Tramps jau iepriekš ir pavēstījis, ka ASV kontrole pār Grenlandi ir vitāli nepieciešama, lai īstenotu viņa ieceri izveidot “Zelta kupolu”.

Politologs skaidro, ka iecerētais “Zelta kupols” nav plānots kā mūra siena visapkārt Amerikai un Grenlandei, bet gan tie ir radari ar pārtvērējraķetēm. Respektīvi radari, kas redz pāri kontinentam un horizontam. Taču pārtvērējraķetes, darbotos tikai pēc tam, kad radars būtu saredzējis kādu, piemēram, no Krievijas lidojošu raķeti, tad no pretraķešu sistēmas tiktu palaistas pārtvērējraķetes.

Plašāk skaties pievienotajā video!

