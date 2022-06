Ilustratīvs foto

Ķīmisko un fizikālo saules aizsarglīdzekļu atšķirības un svarīgākie noteikumi saulainai ikdienai Ieteikt







Saule patiesi rada pozitīvas emocijas – ir zinātniski pierādīts, ka ultravioletie (UV) stari veicina endorfīnu izdalīšanos. Zināms arī, ka tā sekmē D vitamīna sintēzi organismā un, protams, rada vēlmi vairāk laika pavadīt ārā. Taču, dodoties ienirt saules staros, jāatceras, ka tie tomēr nav nemaz tik draudzīgi, atgādina dermatologs venerologs Veselības centru apvienībā Artūrs Kaļva un “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Ko saule var nodarīt ādai?

“Pakļaujot ādu UV staru ietekmei, iespējams tās apdegums, kas ne tikai izraisa nepatīkamas sajūtas, bet var radīt arī samērā lielas problēmas veselībai, atstāt tā saukto pēc iekaisuma hiperpigmentāciju – vizuālu defektu un diskomfortu, turklāt šī ir visai izplatīta un bieži sastopama reakcija,” saka dermatologs venerologs Veselības centru apvienībā Artūrs Kaļva.

Ārsts uzsver, ka ādai ir laba atmiņa – piedzīvotais uzkrājas, līdz ar to katra sauļošanās reize bez atbilstoša aizsarglīdzekļa, katrs ādas apdegums ir solis tuvāk iespējamai slimībai – ādas vēzim. Agrīni diagnosticēts, tas var būt veiksmīgi ārstēts, tomēr tā veicas ne katram vēža pacientam. Šā iemesla dēļ dermatologi iesaka vismaz vienu reizi gadā veikt dzimumzīmju pārbaudi.

“Mūsdienās ir palielinājies dzīves ilgums, cilvēki vēlas ilgāk izskatīties jauni un glīti, tāpēc aizvien aktuālāka kļūst anti-aging jeb pretnovecošanās medicīna. Viena no svarīgākajām rekomendācijām, protams, ir aizsargāt ādu no UV staru radītā bojājuma jeb fotonovecošanās. Ādas aizsargāšana ļauj, piemēram, samazināt oksidatīvo stresu šūnās, un āda ilgāk saglabā elasticitāti un skaistumu,” skaidro ārsts un piebilst, ka tie ir tikai daži iemesli, kāpēc pārlieku liels UV staru daudzums var nebūt draudzīgs ādai un cilvēka veselībai. Liekot svaru kausos sauļošanās ieguvumus un zaudējumus, jāatzīst, ka ieguvumu nav nemaz tik daudz, savukārt zaudējums var radīt pat fatālas sekas. “Būtu nežēlīgi aizliegt baudīt saulaino laiku, tādēļ ir jāatrod veidi, kā to darīt drošāk.”

3 svarīgākie noteikumi ādas aizsardzībai

Ja vien iespējams, no tiešiem saules stariem vajadzētu izvairīties. Saulainās dienās un, jo īpaši, pusdienlaikā, kad UV indekss ir visaugstākais (to var pārbaudīt viedtālruņa lietotnē), vēlams uzturēties galvenokārt ēnā.

Saulainā laikā ieteicams apģērbs, kas nosedz rokas un kājas, nelaiž cauri UV starus, cepure ar platām malām un saulesbrilles, kas bloķē gan UVA, gan UBV starus, jo melanoma var attīstīties arī acī.

Jālieto līdzekļi ar saules aizsardzības faktoru 30 gan pret UVA, gan pret UVB stariem.

Saules aizsardzības faktors jeb SPF

Saīsinājums SPF apzīmē saules aizsardzības faktoru un skaitlis tam blakus norāda, cik labi attiecīgais līdzeklis aizsargā ādu pret apdegumu. Ārsts skaidro: “Tas nenorāda uz to, cik ilgi drīkst atrasties saulē, kā varētu domāt, bet gan uz to, cik ilgs laiks nepieciešams, lai neiedegušā ādā parādītos apsārtums, ja tiek uzklāts līdzeklis, salīdzinot ar to, cik ilgs laiks nepieciešams, lai apsārtums parādītos bez tā. Piemēram, ja bez saules aizsarglīdzekļa apdegums rodas 10 sekunžu laikā, bet ar attiecīgo līdzekli 300 sekunžu laikā, tad dalot iegūstam SPF 30.”

Kā atšķiras ķīmiskie un fizikālie saules aizsarglīdzekļi?

Saules aizsarglīdzekļi ir savienojumi, kas saules starus bloķē, novirza vai atstaro. Visbiežāk saules aizsarglīdzekļi tiek dalīti divās lielās grupās – ķīmiskie un fizikālie.

Ķīmiski saules aizsarglīdzekļi sastāv no vielām (biežāk avobenzona un benzofenona), kas absorbējas virsējos slāņos un neļauj kaitēt ādai tālākos slāņos. Ķīmiskie aizsarglīdzekļi nav tik biezi kā fizikālie, tie bieži ir paredzēti sejas ādas aizsardzībai, atrodami aerosolu formā. Jāņem vērā, ka šiem līdzekļiem ir labi jāiesūcas ādā, tāpēc tie jāuzklāj 15-30 minūtes pirms došanās saulē.

Fizikālajos saules aizsarglīdzekļos, ko dažkārt sauc arī par dabiskajiem vai minerālajiem saules aizsarglīdzekļiem, ir divas galvenās sastāvdaļas: cinka oksīds un titāna dioksīds. Atrodoties uz ādas, tie novirza vai atstaro saules starus. Jāpatur prātā, ka šie līdzekļi ir biezāki un var atstāt uz ādas baltus traipus.

Izvēloties līdzekli, jāņem vērā ādas īpatnības, sastāvs un piemērotākā līdzekļa forma, piemēram, losjons, krēms, želeja, eļļas, aerosols.

Aizsarglīdzekļu pareizas lietošanas ABC

Pat labākais un dārgākais saules aizsargkrēms nepasargā no saules stariem, ja to lieto nepareizi. Amerikas dermatologu asociācija iesaka atcerēties par pieciem soļiem, lietojot saules aizsarglīdzekļus.

Izvēlies sauļošanās līdzekli, kura SPF ir 30 vai vairāk, kas ir ūdens izturīgs un nodrošina plaša spektra pārklājumu (gan UBA, gan UBV).

Sauļošanās līdzekli uzklāj aptuveni 15 minūtes pirms došanās ārā. Atceries: pastaiga vai darbs dārzā saulainā dienā arī ir sauļošanās; saules stari tiek arī cauri mākoņiem; tie nebūt nedodas atpūtā vēsajā gadalaikā – ziemā, agrā pavasari, rudenī.

Uzklāj pietiekami daudz saules aizsargkrēma. Dermatologu rekomendētais daudzums ir uz vienu ķermeņa kvadrātcentimetru klāt divus miligramus līdzekļa. Rūpīgi iemasē to ādā.

Uzklāj sauļošanās līdzekli uz visas ādas, kas nav aizsegta ar apģērbu. Ķermeņa zonas, kam biežāk aizmirsts uzklāt saules aizsarglīdzekli ir ausis, deguns, lūpas, kakla mugurējā daļa, rokas, vieta gar matu līniju un bez matu reģioni galvas ādā.

Sauļošanās aizsarglīdzekļi ārpus telpām jāuzklāj atkārtoti ik pēc divām stundām.

“No saules stariem svarīgi pasargāt arī bērnu. Ja pieaugušam cilvēkam saules apdegums var rasties 10 līdz 20 minūšu laikā, tad bērna āda apdeg aptuveni divas, trīs reizes ātrāk. Tā kā bērna āda ir daudz jutīgāka, izvēloties saules aizsarglīdzekli, jāpievērš uzmanību, kāda vecuma bērnam šis līdzeklis ir paredzēts,” saka Artūrs Kaļva.

Kāds līdzeklis piemērotāks?

“Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone norāda, ka līdz ar silto laiku pieaug aptiekas apmeklētāju interese par saules aizsarglīdzekļiem. Izvēloties līdzekli, farmaceite iesaka pievērst uzmanību kosmētiskā līdzekļa formai, iepakojuma lielumam, aizsardzības pakāpei, ka arī lietotāja vecumam un ādas tipam.

“Cilvēki labāk izprot un vairāk rūpējas par veselību, tādēļ arī saules aizsarglīdzekļu popularitāte pieaug ar katru gadu. Tas mudina ražotājus izstrādāt daudzveidīgus saules aizsarglīdzekļus, lai apmierinātu dažādas patērētāju grupas. Aptiekas preču klāstā ir pieejami krēmi, losjoni, geli, pieniņi, putas, sejas pūderi un spreji. Līdzekļiem ir arī dažādas SPF aizsardzības pakāpes, sākot no SPF 25 un līdz pat SPF 50+.

Tāpat ir pieejami līdzekļi sejai un līdzekļi ķermenim. Sejas aizsarglīdzekļiem parasti ir vieglāka tekstūra un papildināts sastāvs. Nereti saules aizsarglīdzekļiem, kuri ir paredzēti sejas ādai tiek pievienots arī viegls tonis, kas var nomaskēt ādas nepilnības. Pieejami saules aizsarglīdzekļi sejai, kam ir kopjoša funkcija, piemēram, tie papildus mazina poru aizsprostošanos, pastiprina ādas mirdzumu, mazina kuperozes attīstību, pigmentācijas risku vai sniedz mitrinošu efektu.

Atsevišķiem aizsarglīdzekļiem bērnu ādai ir hipoalerģisks zilais pigments, kas pēc uzklāšanas pazūd, lai varētu redzēt, kur krēms ir uzklāts un kur tā nav. Pieejami ādas aizsarglīdzekļi arī zīdaiņiem jau no 3 mēnešu vecuma.

Vīriešiem un aktīvā dzīves veida piekritējiem ir ērti lietojami aizsarglīdzekļi spreja veidā, jo tos var ātri un viegli uzklāt uz jebkuras ķermeņa daļas, turklāt tie der lietošanai apmatojuma zonās.

Jāpievērš uzmanība iepakojuma lielumam. Bieži vien kosmētiskiem līdzekļiem derīguma termiņš ir 12 mēneši pēc iepakojuma atvēršanas. Tātad, ja līdzeklis ir iegādāts pirms diviem gadiem, šai vasarai tas vairs var nederēs. Tādēļ ražotāji piedāvā dažāda lieluma iepakojumus – gan nelielu ceļojuma variantu, gan lielu iepakojumu visai ģimenei.”