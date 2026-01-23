Ķirbi var ēst ne tikai rudenī: ātrā ķirbja sacepuma recepte 0
Vienkāršs, ātri pagatavojams un gards ēdiens.
Sastāvdaļas
1 kg ķirbja
cietais siers
garšvielas – rozmarīns, timiāns, muskatrieksts
ķirbju vai saulespuķu sēkliņas
olīveļla
sāls
Pagatavošana
Ķirbi sagriež palielos gabalos, liek ar eļļu ieziestā cepamatraukā un pārber garšvielas. Liek 200 grādos uzkarsētā cepeškrāsnī un cep 30 minūtes. Izņem no cepeškrāsns un uzber nedaudz ķirbju, saulespuķu vai sezama sēkliņu un liek krāsnī vēl uz 5-7 minūtēm. Pasniedzot galdā, uzrīvē cieto sieru un uzslaka ķirbju sēklu eļļu.
Cepšanas ilgums atkarīgs no ķirbja šķirnes, gabalu lieluma un garšas īpatnībām.
Der zināt!
Ķirbju sēklas ir lieliska uzkoda. Tās satur vielas, kas aizsargā un stiprina zobus, kaulus, matus un nagus. Vis vērtīgākās ir kailsēklu ķirbja sēklas (bez čaumalas), tās satur 50-60% eļļas, un no tām gatavo slaveno ķirbju sēklu eļļu.
Ķibrju mizas satur organisko želatīnu, kas vajadzīgs kaulu locītavām un skrimšļiem. Mizas ar visu mīkstumu var samalt sulā vai izkaltēt un saberzt miltos, ko pēc tam pievieno gan rīta jogurtam, gan pankūku, kēksu un kūku mīklai. Tajos panē zivis un gaļu, kā arī iebiezina dažādas mērces.
Ķirbja staipīgais mīkstums, kas atrodas ap un starp sēklām un mīkstumu, lieliski der kā sejas maska.
Ķirbju sula ir daudz vērtīgāka par apelsīnu un burkānu sulu. Ķirbis spēj pieņemt un sevī uzņemt dažādas garšas nianses, tāpēc veido sulu kokteiļus, pievienojot ābolus, citronu, dzērvenes, cidoniju sulu, medu.