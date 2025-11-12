Ķirbju kūka: debešķīga rudens deserta recepte 0
Rudens ir laiks, kad ķirbis ieņem centrālo vietu ne tikai dekorācijās, bet arī uz mūsu galdiem. Ja domājāt, ka ķirbis der tikai krēmzupām vai sautējumiem, izmēģiniet to kūkā.
Sastāvdaļas:
kanēļa pildījums:
cukurs – 68 g;
kukurūzas ciete – 15 g;
kanēlis – 2 tējkarotes;
drupačas (virskārta):
milti – 115 g;
cukurs – 55 g;
brūnais cukurs – 40 g;
sviests – 58 g;
kanēlis – 1 tējkarote.
Mīkla:
milti – 220 g;
cukurs – 200 g;
brūnais cukurs – 60 g;
ķirbju biezenis – 300 g;
sviests – 113 g;
olas – 2 gab.;
paniņas – 65 ml;
skābais krējums – 60 g;
cepamais pulveris – 8 g;
kanēlis – 2 tējkarotes;
ķirbju pīrāga garšvielas – 2 tējkarotes;
muskatrieksts – ¼ tējkarotes;
sāls – šķipsniņa;
vaniļas ekstrakts – 1 tējkarote.
Glazūra:
krēmsiers – 56 g;
sviests – 14 g;
pūdercukurs – 100 g;
piens – 16 g;
vaniļa – ½ tējkarote.
Pagatavošana:
- Sajauciet miltus, cukuru, brūno cukuru un kanēli. Pievienojiet izkausēto sviestu un samaisiet, līdz veidojas drupačas. Iegūto masu ievietojiet ledusskapī, kamēr gatavojat mīklu.
- Sajauciet sausās sastāvdaļas – miltus, cepamo pulveri, sāli un garšvielas.
- Lielā bļodā sakuliet sviestu ar abiem cukura veidiem līdz masa kļūst gaisīga. Pievienojiet olas, ķirbju biezeni un vaniļu.
- Iemaisiet paniņas, skābo krējumu un uzmanīgi iecilājiet sauso maisījumu. Maisiet viegli, lai mīkla saglabātu maigu konsistenci.
- Cepamajā formā izklājiet pusi mīklas, virsū lieciet kanēļa pildījumu un pārklājiet ar atlikušo mīklu.
- Pārkaisiet virsū sagatavotās drupačas un izlīdziniet.
- Cepiet iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 °C temperatūrā 55–60 minūtes, līdz kūka ir zeltaini brūna un drupačas nedaudz mitras.
- Ļaujiet kūkai atdzist 30–45 minūtes, pēc tam pārlejiet ar krēmsiera glazūru.
Lai labi garšo!