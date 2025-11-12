Foto – eda.ru

Ķirbju kūka: debešķīga rudens deserta recepte 0

LA.LV
23:03, 12. novembris 2025
Receptes

Rudens ir laiks, kad ķirbis ieņem centrālo vietu ne tikai dekorācijās, bet arī uz mūsu galdiem. Ja domājāt, ka ķirbis der tikai krēmzupām vai sautējumiem, izmēģiniet to kūkā.

Sastāvdaļas:

kanēļa pildījums:

cukurs – 68 g;

kukurūzas ciete – 15 g;

kanēlis – 2 tējkarotes;

drupačas (virskārta):

milti – 115 g;

cukurs – 55 g;

brūnais cukurs – 40 g;

sviests – 58 g;

kanēlis – 1 tējkarote.

Mīkla:

milti – 220 g;

cukurs – 200 g;

brūnais cukurs – 60 g;

ķirbju biezenis – 300 g;

sviests – 113 g;

olas – 2 gab.;

paniņas – 65 ml;

skābais krējums – 60 g;

cepamais pulveris – 8 g;

kanēlis – 2 tējkarotes;

ķirbju pīrāga garšvielas – 2 tējkarotes;

muskatrieksts – ¼ tējkarotes;

sāls – šķipsniņa;

vaniļas ekstrakts – 1 tējkarote.

Glazūra:

krēmsiers – 56 g;

sviests – 14 g;

pūdercukurs – 100 g;

piens – 16 g;

vaniļa – ½ tējkarote.

Pagatavošana:

  1. Sajauciet miltus, cukuru, brūno cukuru un kanēli. Pievienojiet izkausēto sviestu un samaisiet, līdz veidojas drupačas. Iegūto masu ievietojiet ledusskapī, kamēr gatavojat mīklu.
  2. Sajauciet sausās sastāvdaļas – miltus, cepamo pulveri, sāli un garšvielas.
  3. Lielā bļodā sakuliet sviestu ar abiem cukura veidiem līdz masa kļūst gaisīga. Pievienojiet olas, ķirbju biezeni un vaniļu.
  4. Iemaisiet paniņas, skābo krējumu un uzmanīgi iecilājiet sauso maisījumu. Maisiet viegli, lai mīkla saglabātu maigu konsistenci.
  5. Cepamajā formā izklājiet pusi mīklas, virsū lieciet kanēļa pildījumu un pārklājiet ar atlikušo mīklu.
  6. Pārkaisiet virsū sagatavotās drupačas un izlīdziniet.
  7. Cepiet iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 °C temperatūrā 55–60 minūtes, līdz kūka ir zeltaini brūna un drupačas nedaudz mitras.
  8. Ļaujiet kūkai atdzist 30–45 minūtes, pēc tam pārlejiet ar krēmsiera glazūru.

Lai labi garšo!

