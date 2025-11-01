Kafijas cienītāji šo novērtēs – recepte, kas var kļūt par ikvakara rituālu 6
Rudens vakaros nav nekā labāka par krēmīgu, aromātisku dzērienu, kas sasilda no iekšpuses. Šī ķirbja kafija apvieno saldenu ķirbju biezeni ar kanēli, ingveru, muskatriekstu un krustnagliņām, ko papildina kļavu sīrups un saputots krējums. Pagatavojot to mājās, varēsi baudīt īstu rudens garšu burvību.
Sastāvdaļas:
220 g piens (vai augu valsts dzēriens);
80 g ūdens;
80 g ķirbju biezenis;
2 g malts muskatrieksts;
40 g kļavu sīrups;
80 g melna kafija;
3 g malts kanēlis;
2 g malts ingvers;
5 gab. krustnagliņas;
2 g melnie pipari;
80 g saldais krējums vai auzu krēms.
Pagatavošana:
- Ķirbi nomizo, izņem sēklas un sagriež kubiņos. Lai iegūtu biezeni, ķirbjus notvaicē vai novāra. Tad tos sablendē vai saspaida ar dakšiņu līdz biezeņa konsistencei.
- Nelielā katliņā uzkarsē pienu un ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai, tad pievieno ķirbju biezeni, garšvielas un kļavu sīrupu. Ļauj masai novārīties aptuveni 3 minūtes.
- Izņem ārā krustnagliņas.
- Saputo auzu krēmu vai saldo krējumu.
- Masu ielej glāzēs, pievieno kafiju. Pasniedz ar saputotu krēmu.
Lai labi garšo!