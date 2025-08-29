Nežēlīga slepkavība Daugavpilī: uz ielas atrod vīrieša līķi ar ne mazāk kā 70 durtām brūcēm 0
Vakar, 28. augustā, Daugavpilī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka uz ielas atrasts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Likumsargi, nekavējoties reaģēja uz saņemto informāciju un uzsāka iespējamo vainīgo personu meklēšanu. Policistiem tās pašas dienas laikā izdevās aizturēt iespējamās vainīgās personas – 2003. un 1993. gadā dzimušus vīriešus. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, likumsargi turpina izmeklēšanu.
2025. gada 28. augustā ap pulksten 6.31 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī, Višķu ielā ir atrasts 1994. gadā dzimuša vīrieša līķis. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis ir ievērojami cietis – viņa ķermeni klāja ne mazāk kā 70 durtas, grieztas brūces krūšu, muguras un vēdera apvidū, kā arī miesas bojājumi uz viņa ķermeņa, galvas un sejas apgrūtināja viņu atpazīt.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja un Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonām izdevās dažu stundu laikā noskaidrot iespējamo vainīgo personu identitātes. Likumsargi šā gada 28. augustā aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā 2003. un 1993. gadā dzimušus vīriešus. Likumsargi turpina izmeklēšanu un skaidro nozieguma motīvu.
Jāmin, ka 2025. gada 30. augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas lūgs tiesai piemērot abām aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu.
Abi aizturētie vīrieši jau iepriekš ir nonākuši tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Viens no vīriešiem jau iepriekš ir tiesāts par vardarbīga nozieguma pastrādāšanu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta ceturtās daļas, proti, par slepkavību, ja tā izdarīta ar sevišķu cietsirdību. Paredzēts par šādu noziedzīgu nodarījumu sods ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.