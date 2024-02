Klētnieks: Ja vilcieni neatbildīs mūsu infrastruktūrai, pret “Škodu” tiks vērstas visbargākās sankcijas Ieteikt







TV24 raidījumā “Naudas cena” kāds skatītājs vaicā: “Kādi varētu būt iespējamie risinājumi, ja izrādīsies, ka jaunie “Škodas” vilcieni nav piemēroti dzelzceļa infrastruktūrai?”

Satiksmes ministra padomnieks Edgars Klētnieks skaidro: “”Škoda” uzvarēja šo iepirkumu. Specifikācijā visam jābūt atbilstoši Latvijas infrastruktūrai, ja tā neizrādīsies patiesība, kā jau ministrs teica, mēs pret “Škodu” vērsīsim visbargākās sankcijas.”

Klētnieks stāsta, ka sankcijas būs ilgas un tiesvedības – sāpīgas.

“Reputācijas ziņā es nevaru iedomāties, ka viņi vispār kaut kur vēl vilcienus Eiropā varētu pārdot,” uzskata Klētnieks.

Tas, ko mēs savas infrastruktūras labā neesam izdarījuši, šobrīd tiek skatīts auditā.

“Katrā ziņā, man šķiet, ja te ir kāds viens vainīgais, man vismaz skatoties to laiku, ko es esmu pavadījis un arī vēlas naktis, uztraucoties par to, kas notiks nākamajā dienā, šeit visa uzmanība ir uz uzņēmumu “Škoda”. Mēs arī esam viņiem teikuši asus vārdus, ar tiem apmainījušies vairākas reizes,” dalās Klētnieks.

Viņš stāsta, ka, viņaprāt, “Škoda” saprot situācijas nopietnību: “Viņi saprot signālus no mums, no ministra un arī no jaunās pagaidu padomes un valdes. Mēs tiešām cenšamies uz viņiem maksimālu spiedienu izdarīt.”

