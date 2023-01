Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca. Foto: Paula Čurkste/LETA

Strādnieku Avīze

Valmiera. Murgotāju “panākumi”. Priekš svētkiem policija ievietoja Strenču vājprātīgo iestādē jaunavu Mariju Auziņ. Pēc viņas patēva paskaidrojuma un ievāktām ziņām vājprātības cēlons – “pestīšanas armijas virsnieka” Aleksandra Poļa rīcība, kurš še karoja vairākus lāgus.

Bez Poļa še darbojas arī citi pasaules “pestītāji”, kurus klausot vairākas ģimenes izputinājušas visu savu dzīvi, lai varētu doties uz Brazīliju, bet tagad atrodas postā un trūkumā.

Ārstēt vājprātīgo un apgādāt trūcīgos prasa no pilsētas, tādēļ dome, ievērojot to, ka atļauja padarīt ļaudis vājprātīgus un skubināt tos uz izputināšanos nav dota no pilsētas puses, nolēma atteikties no šiem izdevumiem un griezties pie valdības, lai ierobežotu minēto “pestītāju” kaitīgo darbību.