Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem? Par linu eksportu!







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas Vēstnesis”

Linu eksports. Finanšu ministrija pārdevusi franču firmai “Association Liniere” Lillē 1000 tonnas linu un kādai Čehoslovākijas vērptuvei 90 birkavas. Šodien noskaidrojies vēl kāds privāts darījums. Neskatoties uz to, ka pieprasījumi ārzemēs vairojušies, linu cenas diezgan svārstīgas. Šinī saimniecības gadā pārdotas pavisam 18 000 tonnas linu (1 100 000 pudu), to skaitā vairāk kā 8000 tonnas no jaunās ražas. Galvenās pircējas ir Francija un Beļģija.