Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – Iekšlietu ministrija izsaka brīdinājumu pagasta valdei







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sociāldemokrāts

Morkova (Latg.). Iekšlietu ministrija ar rakstu no pagājušā gada oktobra izteikusi brīdinājumu vietējai pagasta valdei un liek priekšā piedzīt no pagasta pašvaldības izdevumus, kuri cēlušies no šķūts zirgu pieņemšanas privātā kārtā bij. ministru prezidenta Meierovica kunga vajadzībām, kurš Saeimas vēlēšanās apbraukāja Daugavpils apriņķi, uzstādamies ar runām vēlētāju sapulcēs. Pagasta padome turpretim nolēmusi lūgt iekšlietu ministriju šo rīkojumu atcelt, jo pēc viņas domām M. kungs toreiz apbraukājis apriņķi nevis kā amata persona, bet gan kā Zemnieku savienības biedrs, aģitēdams par labu savai partijai.