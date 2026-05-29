Koalīcijas partneri centīsies pakāpties uz Kulberga pleciem… – politiķi spriež par Kulberga valdības riskiem
Viss atkarīgs no Kulberga uzstādījumiem; risku ir daudz, bet ļoti cienu uzdrīkstēšanos; koalīcijas partneri centīsies pakāpties uz Kulberga pleciem – šādi komentāri, diskutējot par jauno valdību un to, kā mainās politika Latvijā, izskanēja TV24 priekšvēlēšanu raidījumā “Runāsim atklāti”.
Runājot par jauno koalīciju, partijas “Jaunā Vienotība” biedrs Jānis Reirs uzskata, ka ir grūti izveidot valdību, ja pastāv sarkanās līnijas. “Ja normālā situācijā demokrātiskās valstīs izvēle valdību veidot ir no 100 procentiem, tad mums labākajā gadījumā bijuši 65 procenti, un no 65 uztaisīt 50 procentus ir grūtāk nekā no 100. Tās ir tā saucamās sarkanās līnijas – ar to iesim, ar to neiesim… Līdz ar to iespējas patiešām ir mazas, un praktiski katrā parlamentā mums ir jāveido nevis no visa spektra, bet no mazākuma, un līdz ar to ir grūti mainīt kādas politikas,” tā Reirs. Tiesa, “Apvienotais saraksts” biedrības “Latvijas Restarts” valdes loceklis Guntars Vītols ir citās domās un parlamentu salīdzina ar namu. “Daudzdzīvokļu mājas dažas ir labi pārvaldītas un dažas slikti, tur dzīvo daudz cilvēku viens otram blakus ar iebildumiem vienam pret otru. Jautājums ir, vai mājā ir kāds līderis, kurš visus tomēr sasauc kopā, atrod kopsaucējus un izdara darbus. Arī šādā raibā Saeimā vajag tāpat,” nosaka Vītols.
Kā zināms, veidojot jauno valdību, “Progresīvajiem” darboties koalīcijā bija cerības vien uz mazu brīdi. “Mums likumsakarīgākais sastāvs līdz vēlēšanām likās visas piecas partijas ar vienādu ministru sadalījumu,” komentē 14.Saeimas deputāts Andris Šuvajevs (Pro). “Diemžēl Kulberga kungs pakļāvās “Nacionālās Apvienības” ultimātam, ka būs tikai 4 partijas. Nav vienīgais ultimāts, kam viņš pakļāvies – otrs ir Zemkopības ministrijas piešķiršana atpakaļ “Zaļo un zemnieku savienībai.” Šuvajevs arī piebilst, ka viņa partija ir gatava strādāt četrus mēnešus opozīcijā, lai 3. oktobrī uzvarētu Saeimas vēlēšanās.
Savukārt, runājot par ministru portfeļu sadalījumu, 14.Saeimas deputāte Linda Liepiņa (LPV) atzīst, ka viņu pārsteidz satiksmes ministra amata pienākumu uzticēšana Rihardam Kozlovskim. Taču tajā pat laikā tas, ka šī problēmministrija novirzīta “Jaunajai Vienotībai”, esot arī ļoti pozitīvi. “Kā viņi kulsies ārā, jautājums. Skaidrs, ka viss būs atkarīgs no Kulberga uzstādījumiem. Jautājums, vai Vienotība ļaus viņam to darīt, ieliekot Kozlovski,” spriež Liepiņa.
Kur ir Kulberga riski? Uz šo jautājumu katrs no diskusijas dalībniekiem atbild lakoniski. Reirs: “Redzot, kā tika veidota valdība, riskus neredzu.” Liepiņa domā, ka Kulberga vēlētājs varētu nesaprast “Jauno Vienotību” koalīcijā, Šuvajevs – koalīcijas partneri centīšoties pakāpties uz Kulberga pleciem, bet Vītols rezumē: “Risku ir daudz, bet ļoti cienu uzdrīkstēšanos!”