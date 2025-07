Publicitātes foto

SIA “ZLM” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) rīkotais studentu inovāciju konkurss norisinās jau trešo gadu pēc kārtas. “Konkurss ir ne vien kā personīgs uzsitiens uz pleca, tā ir arī motivācija palaist savu ideju tālāk,” saka šā gada uzvarētājs Ģirts Vernavs. Savukārt SIA “ZLM” valdes locekle Vera Dorohova uzsver, ka savas idejas realizēšanai jauniešiem jābūt gan drosmei, gan neatlaidībai, jo jau ar pirmo mēģinājumu visas durvis atveras ļoti reti.

Sākotnēji ideja par inovatīvu ideju konkursu radās domājot, kur uzņēmums varētu rast jaunus darbiniekus, stāsta Vera Dorohova. Tā kā LBTU iespējams gūt augstāko izglītību mežu nozarē, tika noslēgts sadarbības līgums universitātes un biznesa vides ciešai mijiedarbībai.

Kā norāda SIA “ZLM” valdes locekle, kopumā mērķi, rīkojot konkursu, ir vairāki. Viens no tiem – jau no augstskolas sola ieinteresēt nākamos mežu nozares darbiniekus ne vien darbam valsts institūcijās, bet arī privātajā sektorā, jo “jauno cilvēku galvās ir daudz mītu par to, mežu nozarē nozīmē strādāt privātā uzņēmumā.” Vēl viens konkursa mērķis ir veicināt jauniešos inovatīvo domāšanu. “Mēs diendienā saskaramies ar to, ka vecās metodes mežu nozares darbā ir novecojušas. Prasās lielāka dinamika, mākslīgā intelekta iesaiste. Kaut kur jau tas notiek, bet nozare šajā jautājumā vēl nav pavisam progresīva. Un kurš tad vēl varētu būt vēl dinamiskāk domājošs, kā jaunā paaudze? Trešais mērķis ir parādīt citiem nozares dalībniekiem, cik svarīga ir mijiedarbība ar augstskolu, ar citām struktūrām un uzņēmumiem, proti, sadarbība.”

Uz jautājumu, vai, pateicoties konkursam, SIA “ZLM” ir izdevies piesaistīt jaunus darbiniekus, atbilde ir apstiprinoša. “Pēc mūsu prezentācijām jaunieši bija ieinteresēti. Viens kolēģis darbu uzsāka, vēl būdams students, un šogad viņš augstskolu ir absolvējis. Liela interese ir arī par mūsu uzņēmumu kā prakses vietu.”

Cik liela ir jauniešu uzdrīkstēšanās radīt un piedāvāt ko jaunu?

SIA “ZLM” ne tikai organizē šo ideju konkursu un pasniedz balvas, bet uzņēmuma speciālisti kā vieslektori un mentori jau trešo gadu sniedz atbalstu Meža fakultātes studentiem arī mācību programmas apguvē un praktisko darbu izstrādē. Piemēram var minēt vieslekcijas par naudas piesaisti, finanšu plānošanu, projekta realizāciju – visu, kas saistīts ar mežsaimniecību.

Taujāta, cik lielā mērā jaunieši uzdrīkstas iesniegt savas inovatīvās idejas konkursa komisijas vērtējumam, Vera Dorohova stāsta, ka šogad konkursa balvu pasniegšanas ceremonijā tika iniciēta diskusija par to, vai jaunākā un vidējā vecuma paaudze vispār spēj uzdrīkstēties piedāvāt un radīt ko jaunu. “Biju viena no vērtēšanas komisijas locekļiem un jutos nedaudz vīlusies par to, ka nereti ļoti labas idejas bija noformētas “ātrā variantā” un ļoti pavirši. Toties bija arī idejas, kuras varbūt nav tik inovatīvas un vitāli svarīgas nozarei, bet noformētas ļoti kārtīgi. Līdz ar to rodas jautājums, vai jaunieši, kuriem piemīt šī inovatīvā domāšana, paši tic savu ideju nākotnei? Ir iespaids, ka netic. Vismaz šajā gadā neesam saskārušies ne ar vienu konkursantu, kurš būtu tā iededzies par savu ideju, ka cīnītos par to, prasītu tai finansējumu privātos uzņēmumos vai valsts institūcijās, piemēram, “Altum”.”

Uzvarētāju trijnieks un viņu idejas

Studenti ideju konkursā varēja piedalīties gan individuāli, gan komandās. Kopumā šogad vērtēšanai tika iesniegti 22 darbi, no kuriem SIA “ZLM” pārstāvju un LBTU mācībspēku žūrija, izvērtējot ideju oriģinalitāti un projektu realizācijas plānus, izvēlējās trīs labākos.

Uzvarētāja laurus plūca un 1500 eiro balvu ieguva Ģirta Vernava ideja – ķēdes motorzāģa ekspluatācijas un apkopes stends “Ģ.V.2025”. Risinājums paredzēts lietošanai mežā vai darbnīcā ar nolūku uzlabot zāģa operatora vai servisa mehāniķa ergonomiku, darba drošību un produktivitāti, veicot zāģa ķēdes asināšanu, apkopi un remontu.

“Stends ir paredzēts vienkāršajam cilvēkam, kuram nav lielas pieredzes motorzāģa apkopē, un ķēdes asināšanā. Tas ļauj paildzināt motorzāģim mūžu un arī ekonomēt gan degvielu, gan eļļu,” stāsta Ģirts Vernavs. Pagaidām stends ir prototipa veidā un idejas autors stāsta, ka labi strādā motorzāģa nostiprināšana stendā, arī asināšana, bet lielākais mīnuss ir svars. “Jāpielāgo tam materiāli. Pašlaik notiek pilnveidošanas process, lai saprastu konkrēti kas viņam vēl trūkst.”

Otro vietu un 1000 eiro balvu ieguva Viktorijas Vīksnas, Oskara Soboļeva un Jāņa Platača ideja – aplikācija “Mežgāde”, kura varētu būt noderīgs rīks gan fiziskām, gan juridiskām personām darbu plānošanā. Trešo vietu un 500 eiro balvu ieguva jaunaudžu stumbru un galotņu aizsardzības līdzekļa savācējsistēmas “RepelCollect” autori Alvīne Leitāne, Agris Vilnis, Gints Kārlis Bernšteins, Kristīne Erdberga un Kristīna Dilāne. Viņu piedāvātais risinājums gan palīdz ietaupīt finanšu līdzekļus, jo izmidzinātais līdzeklis tiek savākts un to var lietot atkārtoti, bet arī nepieļauj aizsardzības līdzekļu nonākšanu vidē.

Cik spējīgi esam pārvērst ideju par biznesu?

Labu ideju netrūka arī abu iepriekšējo gadu konkursos. Diemžēl tās tā arī nav realizējušās biznesā, bet to autori nereti saka, ka vienkārši nav zinājuši ar ko sākt. “Mēs jau divus gadus balvu pasniegšanas diskusijās stāstām, ka par savām idejām ir jācīnās, jāiet tālāk un šis ir tikai pirmais starta punkts. Ja reiz profesionāli, zinoši cilvēki, vai tie ir mūsu uzņēmuma pārstāvji vai LBTU mācību procesa vadītāji, atzinuši, ka attiecīgā ideja ir balvas vērta, tad pirmais zaļais signāls jau ir. Mēs mēģinām šos jauniešus iedvesmot, bet bēda tā, ka daudzi no viņiem paši nav iedvesmoti,” pauž Vera Dorohova. Viņa stāsta, ka šogad uz diskusiju konkursa noslēgumā bija uzaicināts arī kāds jaunais uzņēmējs, kuram šobrīd ir 27 gadi, bet kurš savu projektu sācis īstenot jau vidusskolā, darbojoties vienā no inovāciju klubiem vai atbalsta programmām. “Mēs mēģinājām arī caur piemēriem iedvesmot un sakām jauniešiem – hei, jums ir ideja, jums ir visas iespējas šobrīd to ideju pārvērst par biznesu!”

Ģirts Vernavs uz ķēdes motorzāģa ekspluatācijas un apkopes stenda “Ģ.V.2025” tālāko likteni raugās ar piesardzīgu optimismu. Viņš norāda, lai varētu piedāvāt šo produktu meža nozares profesionāļiem, sākotnēji to vajadzētu piedāvāt tām mācību iestādēm, kuras nodrošina mežstrādnieku un zāģeru apmācību. “Viņi tad redzētu, kāda ir starpība, strādājot ar šādu stendu vai bez tā. Ja viņi redzēs, ka ar stendu to darīt ir labāk, patīkamāk un daudz ērtāk, cilvēki būs ieinteresētāki. Taču sākumā tas produkts ir jāizveido līdz galam,” saka Ģirts.

Šogad viņš absolvējis LBTU un ieguvis bakalaura grādu meža inženiera profesijā un pašlaik viņam ir plāns apvienot savas saimniecības vadīšanu gan ar tālākām studijām, gan darbu meža nozarē. “Man jau ir pieredze mazas saimniecības vadībā, arī metālapstrādē un nedaudz arī pārdošanā. Līdz ar to pašam jāsaprot tās iespējas, ko un kā darīt.”

Meža nozarei jākļūst vēl gudrākai

“Mēs neatmetam cerību, ka jau drīzā nākotnē meža nozare kļūs vēl gudrāka. Ne jau aizvietojot visas darbības ar mākslīgo intelektu vai tehnoloģijām, nē. Bet tādās darbībās, kur nepieciešamas ātrums un precizitāte, cilvēka profesionalitāte varētu apvienoties ar tehnoloģijām un attīstīties tālāk ar uzviju,” teic SIA “ZLM” valdes locekle.

Savukārt Ģirts Vernavs taujāts, ko viņam nozīmēja uzvara konkursā, neslēpj gandarījumu, ka kaut kas no viņa veidotā novērtēts ne tikai viņa ģimenē vai tuvākajā lokā, bet arī no to cilvēku puses, kas nav ar viņu ciešu saistīti. “Galvenais, ka tu tiec novērtēts,” atzīst LBTU studentu inovāciju konkursa uzvarētājs.