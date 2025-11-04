Mednis: Tas ir politisks gājiens, un man žēl, ka viņi, savu īstermiņa ambīciju vadīti, var ietekmēt mūsu visu labbūtību 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Artūrs Mednis, sociālo mediju speciālists, aģentūras “New black” vadītājs asi kritizēja gan politiķus, kuri virza ideju par izstāšanos no Stambulas konvencijas, gan arī sabiedrības daļu, kas atbalsta šādu virzienu, bieži vien neizprotot, par ko patiesībā ir runa.
“Es domāju, ka tas ir politisks gājiens, un man žēl, ka viņi, protams, var savu īstermiņa ambīciju vadīti ietekmēt mūsu visu labbūtību ilgtermiņā,” norādīja Mednis.
Viņš uzsvēra, ka lielākais satraukums ir ne tikai par pašiem politiķiem, bet arī par to, cik daudz cilvēku viņiem piekrīt.
“Otra lieta, kas mani uztrauc nedaudz vairāk, ir ļoti daudz cilvēku, kas viņus atbalsta un piekrīt,” viņš atzina.
Pēc Medņa domām, sabiedrībā valda pretrunīga attieksme. No vienas puses ir vēlme dzīvot tāpat kā citās attīstītās valstīs, bet no otras – tiek noraidītas tās pašas vērtības, kas šajās valstīs tiek aizsargātas.
Vēl lielāku apjukumu sabiedrībā, viņaprāt, rada tas, ka cilvēki bieži vien nemaz nezina, ko īsti nozīmē Stambulas konvencija un tas, ka tā tiek saukta par Stambulas konvenciju, kaut tās īstais nosaukums ir daudz plašāks. Pēc nosaukuma tā šķiet kaut kas svešs, ideoloģisks vai pat bīstams, taču realitātē runa ir par visiem saprotamu un svarīgu jautājumu jeb vardarbības ģimenē novēršanu.
“Visur tiek runāts Stambulas konvencija, un, kas ir Stambulas konvencija? Bet – Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Ja es tagad iziešu ārā un cilvēkiem teikšu – tu esi par vai pret vardarbību ģimenē un tā tālāk – protams, ka pret. Tātad mums saskan viedoklis. Tā ir Stambulas konvencija. Tad tu esi par? Nē, tad tas ir kaut kā savādāk. Mēs visu laiku esam brendojuši nepareizo nosaukumu” atzīmēja Mednis.