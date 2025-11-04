Foto: Ekrānuzņēmumi no ‘Facebook”

Kāds bija motīvs? VP atklāj jaunāko informāciju saistībā ar deviņgadīgā zēna saduršanu Imantā 0

LA.LV
16:02, 4. novembris 2025
Ziņas Krimināls

LA.LV vakar jau vēstīja, ka pie Rīgas Imantas vidusskolas noticis satraucošs incidents, ko neviens vecāks nevēlētos piedzīvot. Kāds tēvs atklājis, ka viņa dēlu cits bērns sagriezis ar nazi, tāpēc viņš meklē notikušā aculieciniekus.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
Kokteilis
Cilvēki satraukušies par Ģirta Ķestera pēkšņajām pārmaiņām: aktieris sniedz atklātu komentāru
Lasīt citas ziņas

Kā informējusi Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska – uzbrucējs ir noskaidrots.

“Valsts policija ir noskaidrojusi iespējamo uzbrucēju – mazgadīgu pusaudzi. Turpinās aktīva izmeklēšana, lai noskaidrotu uzbrukuma motīvu un notikušā apstākļus.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem

VP sākusi kriminālprocesu par deviņus gadus veca skolēna saduršanu Rīgā, Imantā.

Policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus, zvanot pa tālruņa numuru 67085928, 29492680 vai 112.

Sadurtā zēna tēvs “Facebook” rakstīja: “Meklēju lieciniekus negadījumam pie Rīgas Imantas Vidusskolas, manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi. Pie Kurzemes prospekta 154.

Mans bērns bija oranžā jakā, uzbrucējs pelēkā džemperī, tumšas bikses, brauca ar gaišu velosipēdu. Negadījums notika 13:38 šodien 3.11.2025.

Uzliktas šuves. Lūdzu padalieties, varbūt kāds redzēja! Vajadzīgi liecinieki!”

Ieraksta autors norāda, ka viņa rīcībā ir uzbrucēja fotogrāfija, taču citi drošības apsvērumu dēļ iesaka ar to nedalīties, citādi pats var tikt pie soda.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi.” Tēvs meklē aculieciniekus satraucošam incidentam Imantā
TV24
Uz šīs nelaimes fona tiek uzbūvēta kampaņa, bet atbildīgi ir vecāki! Žurnālists aizsvilstas TV ēterā, runājot par traģēdiju Imantā
TV24
“Ride Mobility” izpilddirektors par traģisko negadījumu Imantā: “Kontrole varēja būt labāka, bet…”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.