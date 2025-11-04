Kāds bija motīvs? VP atklāj jaunāko informāciju saistībā ar deviņgadīgā zēna saduršanu Imantā 0
LA.LV vakar jau vēstīja, ka pie Rīgas Imantas vidusskolas noticis satraucošs incidents, ko neviens vecāks nevēlētos piedzīvot. Kāds tēvs atklājis, ka viņa dēlu cits bērns sagriezis ar nazi, tāpēc viņš meklē notikušā aculieciniekus.
Kā informējusi Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska – uzbrucējs ir noskaidrots.
“Valsts policija ir noskaidrojusi iespējamo uzbrucēju – mazgadīgu pusaudzi. Turpinās aktīva izmeklēšana, lai noskaidrotu uzbrukuma motīvu un notikušā apstākļus.”
VP sākusi kriminālprocesu par deviņus gadus veca skolēna saduršanu Rīgā, Imantā.
Policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus, zvanot pa tālruņa numuru 67085928, 29492680 vai 112.
Sadurtā zēna tēvs “Facebook” rakstīja: “Meklēju lieciniekus negadījumam pie Rīgas Imantas Vidusskolas, manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi. Pie Kurzemes prospekta 154.
Mans bērns bija oranžā jakā, uzbrucējs pelēkā džemperī, tumšas bikses, brauca ar gaišu velosipēdu. Negadījums notika 13:38 šodien 3.11.2025.
Uzliktas šuves. Lūdzu padalieties, varbūt kāds redzēja! Vajadzīgi liecinieki!”
Ieraksta autors norāda, ka viņa rīcībā ir uzbrucēja fotogrāfija, taču citi drošības apsvērumu dēļ iesaka ar to nedalīties, citādi pats var tikt pie soda.