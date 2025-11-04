Uz ķermeņa parādījusies jauna dzimumzīme? Lūk, pieci galvenie faktori, kas veicina to attīstību 0
Dzimumzīmes ir ikvienam labi pazīstams ādas veidojums – mazi plankumi vai pacēlumi, kas var parādīties jebkurā dzīves posmā. Daudziem tās šķiet nekaitīgas, pat estētiski interesantas, taču dermatologi norāda, ka dzimumzīmju veidošanās nav nejaušība. Tās bieži vien ir organisma reakcija uz ārējiem un iekšējiem faktoriem, un reizēm tās var signalizēt arī par nopietnākām veselības izmaiņām.
Kam parasti veidojas visvairāk dzimumzīmju?
Amerikas Dermatoloģijas asociācija atgādina, ka dzimumzīmes var parādīties ikvienam neatkarīgi no vecuma un ādas tipa. Tomēr cilvēkiem ar gaišu ādas krāsu tās ir daudz biežākas.
Tas saistīts ar melanīna daudzumu – pigmentu, kas aizsargā ādu no saules starojuma. Cilvēkiem ar tumšāku ādu melanīna ir vairāk, tāpēc āda dabīgi ir labāk pasargāta no ultravioletā starojuma ietekmes. Savukārt cilvēkiem ar gaišāku ādas krāsu melanīna ir mazāk, līdz ar to arī uz ādas daudz biežāk parādās jaunas dzimumzīmes.
Lūk, pieci galvenie faktori, kas veicina jaunu dzimumzīmju rašanos.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.