Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

Sieviete kapos atrod ko vērtīgu! Tas, kas sekoja pēc tam, pārsteidza pat policiju… 1

LA.LV
19:52, 4. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Kāda sieviete Polijā izpelnījusies plašu uzmanību – ar savu godīgo rīcību viņa likusi nevienam vien ieplest acis izbrīnā.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
Kokteilis
Cilvēki satraukušies par Ģirta Ķestera pēkšņajām pārmaiņām: aktieris sniedz atklātu komentāru
Lasīt citas ziņas

Polijas pilsētas Kolobžegas policija dalījusies stāstā par kādu sievieti, kura uz policijas iecirkni atnesa somu ar naudu, ko bija atradusi kapsētā. Pateicoties viņas pilsoniskajai rīcībai, nauda ātri tika atdota tās likumīgajam īpašniekam.

Kolobžegas policija ziņoja par notikušo savos sociālajos tīklos, uzslavējot pilsētas iedzīvotāju par godīgu rīcību. Sieviete bija devusies uz kapsētu, lai apkoptu tuvinieku kapus, bet par lielu pārsteigumu atrada somu ar naudu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem

Ziņkārības vadīta sieviete ieskatījās somā un ieraudzīja, ka tajā atrodas ievērojama naudas summa. Tomēr viņa ne mirkli nevilcinājās, nešaubījās, kas tieši ir jādara – viņa nekavējoties nogādāja atradumu policijas iecirknī. Pārbaudot to, izrādījās, ka somā ir aptuveni 4348 eiro.

Drīz vien kāda persona sazinājās ar Kolobžegas policijas iecirkni un ziņoja par pazaudētu naudu. Pēc detaļu pārbaudes policisti ātri vien saprata, ka pazaudētās naudas īpašniece ir sieviete, kura zvanīja uz iecirkni.

Pateicoties varones rīcībai, viss beidzās laimīgi – nauda ātri vien atgriezās pie tās īpašnieces.

Par sievietes priekšzīmīgo rīcību un godīgumu Kolobžegas policijas priekšnieks pasniedza viņai simbolisku dāvanu un pateicību.

Stāsts nenoliedzami liek aizdomāties, cik daudzi cilvēki rīkotos tieši tāpat?!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Lielākā daļa rīdzinieku katru nakti guļ uz kapiem! Pirmo reizi izpētīts, kur pirms 200 gadiem Rīgā bijušas apbedījuma vietas
VIDEO. Absolūti nepieņemami! Kapracis Aizkraukles kapsētu pārvērš par izklaides vietu
TV24
“Ir arī slimu cilvēku kategorija, kas…” Rīgas kapsētu pārvaldes pārstāvis sašutis par novēroto iedzīvotāju rīcību kapos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.