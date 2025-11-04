Sieviete kapos atrod ko vērtīgu! Tas, kas sekoja pēc tam, pārsteidza pat policiju… 1
Kāda sieviete Polijā izpelnījusies plašu uzmanību – ar savu godīgo rīcību viņa likusi nevienam vien ieplest acis izbrīnā.
Polijas pilsētas Kolobžegas policija dalījusies stāstā par kādu sievieti, kura uz policijas iecirkni atnesa somu ar naudu, ko bija atradusi kapsētā. Pateicoties viņas pilsoniskajai rīcībai, nauda ātri tika atdota tās likumīgajam īpašniekam.
Kolobžegas policija ziņoja par notikušo savos sociālajos tīklos, uzslavējot pilsētas iedzīvotāju par godīgu rīcību. Sieviete bija devusies uz kapsētu, lai apkoptu tuvinieku kapus, bet par lielu pārsteigumu atrada somu ar naudu.
Ziņkārības vadīta sieviete ieskatījās somā un ieraudzīja, ka tajā atrodas ievērojama naudas summa. Tomēr viņa ne mirkli nevilcinājās, nešaubījās, kas tieši ir jādara – viņa nekavējoties nogādāja atradumu policijas iecirknī. Pārbaudot to, izrādījās, ka somā ir aptuveni 4348 eiro.
Drīz vien kāda persona sazinājās ar Kolobžegas policijas iecirkni un ziņoja par pazaudētu naudu. Pēc detaļu pārbaudes policisti ātri vien saprata, ka pazaudētās naudas īpašniece ir sieviete, kura zvanīja uz iecirkni.
Pateicoties varones rīcībai, viss beidzās laimīgi – nauda ātri vien atgriezās pie tās īpašnieces.
Par sievietes priekšzīmīgo rīcību un godīgumu Kolobžegas policijas priekšnieks pasniedza viņai simbolisku dāvanu un pateicību.
Stāsts nenoliedzami liek aizdomāties, cik daudzi cilvēki rīkotos tieši tāpat?!