Romānu konkursa dalībnieki atzīst – pats grūtākais ir sevi pārliecināt, ka iesākto darbu spēsi pabeigt. Foto: Karīna Miezāja

Konkurss, kas maina dzīves kvalitāti Ieteikt





Linda Kusiņa-Šulce, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Izdevniecība “Latvijas Mediji” izsludina oriģinālliteratūras konkursu “Vakara romāns 2022”.

Ambicioza un aizrautīga, stabila vērtība, tomēr mūžam mainīga – tāda ir “Vakara romāna” sērija savā trešajā gadu desmitā. Vēl ar nosaukumu “Lata romāns” tā aizsākusies ar Vladimira Kaijaka nu jau leģendāro darbu “Enijas bize”, pieredzējusi nosaukuma maiņu, desmitiem autoru, un 2021. gads vainagosies ar ļoti apaļu ciparu – iznāks 270. grāmata.

Atgādinu – “Vakara romāns” ir vienīgā abonējamā grāmatu sērija Latvijā! Lai tā turpinātos, nesot lasītājiem arvien jaunus patīkamus pārsteigumus, izdevniecība “Latvijas Mediji” aicina ikvienu autoru, kā jaunu, tā pieredzējušu, iesūtīt savus darbus oriģinālliteratūras konkursam “Vakara romāns 2022”. Jau vairākus gadus pēc kārtas žūrija nav piešķīrusi pirmo vietu, taču cerība sagaidīt darbu, kurš galvas tiesu pārāks par citiem, nezūd.

Daudzbalsīgs stāsts

“Vakara romāna” sērijas lielākā vērtība, neapšaubāmi, ir daudzie autori, kas katrs ieliek savu mozaīkas gabaliņu Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Sērijā izdoti pieredzējušu rakstnieku – Annas Skaidrītes Gailītes, Ērika Kūļa, Dainas Avotiņas, Lijas Brīdakas, Māras Svīres, Monikas Zīles, Daces Judinas – romāni, un tā arī kalpojusi par platformu pavisam jauniem vārdiem latviešu literatūrā. Literārās gaitas tieši šeit sākuši Jānis Valks, Ilze Eņģele, Ligita Paegle, Andra Rušmane-Vēja, Inguna Dimante un daudzi citi.

Izdevniecības direktore Evija Veide: “Jāsaka paldies mūsu uzticīgajiem autoriem, jo “Vakara romāns” līdz ar jauno sērijas nosaukumu ieguvis jaunu elpu. To novērtējam visi, kas sapulcējamies konkursa darbu vērtēšanai vai saņemam atsauksmes no lasītājiem. Šī sērija ir kā sabiedrības interešu un noskaņojuma barometrs, jo iesniegtie manuskripti ik gadu uzrāda kādu tendenci – interesi par kādu laika posmu Latvijas vēsturē vai tēmu. Prieks, ka mums ir autori, kas spēj uz ikdienu palūkoties ar humora un pašironijas brillēm. Jācer, ka arī šis gads būs ne tikai kaut ko ņēmis, bet arī kaut ko citu devis – jo varbūt tieši šogad kādam autoram radās iespēja izmantot laiku, ko agrāk pavadīja ceļā no un uz darbu, lai piepildītu sapni par savas pirmās grāmatas manuskriptu.”

Teiktajam pievienojas arī konkursa žūrijas locekle, rakstniece Monika Zīle: “”Vakara romāns” būtībā ir stāstu mozaīka – cits citu papildinot, valsts vēsturē pēdas atstājuši un tikai vienam mūsu līdzcilvēkam svarīgi notikumi te veido dzīves krāšņuma neatvairāmo pievilcību. Ar lasītājiem dažādās auditorijās tiekoties, esmu dzirdējusi daudz atzinīgu vārdu gan par sērijā izdotajiem pazīstamu rakstnieku darbiem, gan jauno autoru pienesumu, kas atklājas ikvienā šo romānu konkursā. Žūrijā darbojoties, vislielākais gandarījums ir pieredzēt, kā bikli iesācēji “Latvijas Mediju” apgāda paspārnē izaug par atzītiem rakstniekiem, kuru balsis bagātina latviešu literatūras kopkori. Ļoti ceru uz spilgtiem atklājumiem arī jaunajā konkursā.”

Sapņa īstenošanās

“Vakara romāna” konkurss norit aizklāti, proti, žūrija uzzina autoru vārdus tikai tad, kad darbi tikuši izvērtēti un pieņemts lēmums par laureātiem. Tas nemainīsies arī šoreiz, kaut gan darbi konkursam tiks pieņemti tikai elektroniski. “Lai nebūtu bažu – konfidencialitāti un autoru noslēpumu žūrija tāpat kā iepriekš uzzinās, tikai atverot aploksnītes, kurās slēpsies dati par manuskripta autoru. Rakstiet un sūtiet uz izdevniecību – tiksimies katru mēnesi jaunā grāmatā!” aicina Evija Veide.

Bet ko par konkursu domā šī gada laureāti?

Otrās vietas ieguvējai Andrai Rušmanei-Vējai 2021. gadā sērijā iznāks jau ceturtais darbs – daudzu lasītāju iemīļotā romāna “Vienpatnieki” otrā – noslēdzošā – daļa, taču konkursā viņa startējusi pat vēl vairāk reižu: “Mana pieredze “Vakara romāna” konkursā ir diezgan plaša – sākot ar pelnītu noraidījumu pirmajā piedalīšanās reizē, beidzot ar vairākkārtēju laureāta godu, un par izaugsmi lielā mērā varu pateikties tieši konkursa žūrijai un redaktorēm, ar kurām laimējies strādāt. “Vakara romāna” konkurss ir vislabākā iespēja jaunam autoram saņemt godīgu vērtējumu par uzrakstīto un vēlāk – arī atrast savu lasītāju.”

Trešās vietas ieguvēja Iveta Blodone atklāj, ka impulsu rakstīt par pasauli, ko labi zina, sajutusi pēkšņi: “Dabas smaržām piesātinātā saulainā augusta rītā ieslēdzu datoru un pirmo reizi mūžā apzināti rakstīju. Pāris nedēļu laikā romāns kļuva par manu sirdsdarbu. Prieks par uzrakstīto un azarts mijās ar šaubām un nepārliecību. Šis bija mans slepenais projekts. Kad tika izsludināts konkurss, zināju, ka gribu tajā piedalīties, un pēc spraigas cīņas ar paškritiku konkursa pēdējā dienā iesniedzu savu romānu. Gandarījums un prieks, ka žūrija pamanīja un novērtēja manu sajūtu detektīvu un deva brīnišķīgo iespēju apstāties tieši šajā pieturā ceļā pie sevis.”

Ar trešo vietu tika novērtēts arī Ilzes Upītes debijas romāns, un viņa teic: šī pieredze sniegusi nenovērtējamu dāvanu, proti, sapņa īstenošanos: “Sapni par savu grāmatu klusībā loloju vairāk nekā piecus gadus, bet, tikai ieraugot informāciju par konkursu “Vakara romāns 2021″, beidzot saņēmos ķerties vērsim pie ragiem. Šis panākums ļāva apjaust, ka man ir ko teikt, stiprināja ticību saviem spēkiem un iedvesmoja nekavējoties ķerties pie otrā manuskripta. Būdama jauna autore, jo īpaši novērtēju izdevniecības vadības un darbinieku gādību un vērtīgos ieteikumus.”

Savukārt “otrā pusē” grāmatai, piedaloties romānu konkursā, nokļuvusi grāmatu blogere Ruta Zimnoha, kurai tika piešķirta debijas balva: “Ko man ir devis tas, ka saņēmos uzrakstīt romānu un piedalīties “Vakara romānu” konkursos? Tā sajūta, kad pieliec punktu pēdējam teikumam un uzraksti “BEIGAS”, ir pati labākā. Beidzot biju aizbāzusi muti manī mājojošajam kritizētājam jeb Skarbajam Reālistam, tā viņš vismaz sevi dēvē. Kopš piedalīšanās “Vakara romāna” konkursā mans Skarbais Reālists klusē un arī es pati esmu guvusi lielāku pārliecību par savām spējām un prasmēm, ne tikai runājot par rakstīšanu, bet arī par citām dzīves jomām. Romāna uzrakstīšana un piedalīšanās konkursā noteikti ir mainījusi manas dzīves kvalitāti.”