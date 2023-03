Kreituse par armijas pārtikas iepirkumu: “Parakstīts ir Kariņa kunga valdīšanas laikā. Saimnieks atbild par to, ko peles dara zem galda!” Ieteikt







“Izstrādāts ir Kariņa kunga [premjera Krišjāņa Kariņa – red.] valdības vadībā. Kariņa kungs atbild par saviem ministriem, parakstījusi ir Mūrnieces kundze [tagadējā aizsardzības ministre Ināra Mūrniece -red.], ja…Viņa ir parakstījusi to lēmumu! Var jau teikt, ka viņa bija tikko ienākusi ministrijā, bet, atvainojos, viņa atbild ar savu parakstu! Parakstīts ir Kariņa kunga valdīšanas laikā. Domāju, ka atbildībai ir jāsākas no premjera, nevis ar izrunāšanos, ka tur peles ir skraidījušas zem galda un viņš nav zinājis! Saimnieks atbild par to, ko peles dara zem galda!” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja Rīgas Stradiņa universitātes profesore, politoloģe Ilga Kreituse, diskutējot par aktuālo jautājumu sastībā ar 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu Aizsardzības ministrijā, par ko nolemts sākt dienesta pārbaudi.

“Tas tikai vēlreiz uzdod jautājumu, vai nav tikai pienācis laiks vispārībā lielākam auditam Aizsardzības ministrijā veiktajos pasūtījumos. Jo, ja viens šāds projekts…Nu, tā ir atklāta zagšana! Jo tur jau iekšā ir vēl viens faktors. Kāpēc pirms šī līguma baroja par 8 eiro, un tagad baro pa 50 eiro! Interesanti, kurš ģimenē var atļauties vienam cilvēkam tērēt dienā 50 eiro uzturam? Vai vispār var noēst 50 eiro? Es atvainojos, ja to taisa kopējā katlā – zupas grāpis no tā nekļūst daudz dārgāks, kad pamaisa! Ne jau tik reizes, cik tas ir šoreiz. Te ir samērā smaga ekonomiskā afēra. Lai man piedod, ja kāds apvainojas, bet tā tas ir. Jo es redzu arī to, kas ir parakstījuši. Bet šis rada tās pārdomas, cik efektīgi mēs saimniekojam ar to naudu, ko mēs atdodam drošībā – un zem saukļa – “Drošībai vajag vairāk!” tā TV24 raidījumā viedokli pauda Kreituse.

LPV un “Stabilitātei” rosina atbrīvot no amata aizsardzības ministri Mūrnieci

Jau ziņots, ka šodien, 9.martā, opozīcijas partiju “Latvijas pirmajā vietā” (LPV) un “Stabilitātei” deputāti rosinājuši atbrīvot no amata aizsardzības ministri Ināru Mūrnieci (NA), vēstīja LETA.

Lēmumprojektu “Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei” iesnieguši LPV deputāti Ainārs Šlesers, Mārcis Jencītis, Linda Liepiņa, Ramona Petraviča, Oļegs Burovs, Vilis Krištopans, Kristaps Krištopans, Edmunds Zivtiņš un Ričards Šlesers.

Tāpat to parakstījuši “Stabilitātei” deputāti Aleksejs Rosļikovs, Nataļja Marčenko-Jodko, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Igors Judins, Jekaterina Dorošķeviča, Iļja Ivanovs, Viktorija Pleškāne un Jefimijs Klementjevs.

Kā aģentūru LETA informēja LPV Saeimas frakcija, bažas raisot izskanējusī informācija, ka 220 miljonu eiro vērto iepirkumu uzvarējušā uzņēmuma “Zītari LZ” īpašniekiem ir cieša saistība ar atsevišķām politiskām partijām. LPV pieļauj, ka šie politiskie sakari ir sekmējuši konkrētā uzņēmuma uzvaru iepirkumā.

Tāpat Aizsardzības ministrija jau pērn rudenī esot ar iepirkuma procesu saistītos dokumentus nosūtījusi KNAB, kas nozīmē, ka, stājoties amatā, aizsardzības ministre par to zināja. LPV uzsver, ka Mūrniecei tajā brīdī būtu jāaptur iepirkums, bet ministre to nav darījusi.

Vienlaikus LPV norāda, ka Mūrniece esot netieši atzinusi savu atbildību par parakstīto līgumu, tamdēļ likumsakarīgi būtu jāseko paziņojumam par labprātīgu atkāpšanos no amata. Taču Latvijā tradīcija uzņemties politisku atbildību nav populāra, paziņojumā pauž LPV.

Kā ziņots, LPV un “Stabilitātei” Saeimas frakcijas deputāti iepriekš iesniedza pieprasījumu Mūrniecei par Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkumu.

Opozīcijas Saeimas frakciju deputāti aicināja Mūrnieci skaidrot, vai viņa nav politiski atbildīga par iepirkumu līgumu. Kā arī, kādēļ, kļūstot par aizsardzības ministri, Mūrniece neveica pārbaudi par tiem ministrijas iepirkumiem, kuri pārsniedz ievērojamas summas.

Jau vēstīts, ka pēc saceltās ažiotāžas ap armijas pārtikas iepirkumu Aizsardzības ministrija (AM) plāno veidot iekšējās drošības biroju, kuram cita starpā būs arī operatīvās izziņas tiesības, trešdien Saeimas Pieprasījumu komisijā pastāstīja aizsardzības ministre Mūrniece.

AM rīcība sekos divos virzienos. Pirmkārt, Aizsardzības jomas iepirkumu sistēma ir jāpadara pārskatāmāka. Otrkārt, AM struktūrā arī jāveido iekšējas drošības birojs – līdzīgs, kāds jau darbojas iekšlietu resorā.

Jau ziņots, ka AM saistībā ar 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu sāks dienesta pārbaudi, otrdien žurnālistiem pastāstīja aizsardzības ministre.

Mūrniece nesen intervijā TV3 paziņoja, ka toreizējā ministra Arta Pabrika (LA) politiskā biroja pārstāvis ir iesaistījies lemšanā par 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu.

Savukārt Pabriks kādus pārmetumus noraida un šajā situācijā saskata pret viņu vērstu politisko izrēķināšanos.