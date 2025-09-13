VIDEO. Krievi drīz mašīnas iemainīs pret zirgiem: benzīns pret kuponu, kilometriem garas rindas un iedzīvotāju dusmas 0
Okupētās Luhanskas, Doņeckas un pat Krievijas Saranskas pilsētā cilvēki saskaras ar degvielas trūkumu: kilometriem garas rindas un degvielas uzpildes stacijām ar ierobežotu darba laiku ir kļuvušas par jauno realitāti krieviem, raksta dialog.ua.
Krievijā un okupētajā Donbasa daļā uzliesmo plaša mēroga degvielas krīze. Rindas degvielas uzpildes stacijās pieaug, benzīns tiek izsniegts ar kuponiem, un Krievijas ziņās iemesli tam netiek minēti. Taču lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju benzīna nav vispār. Video publicējis Telegram kanāls ” Ukraina 365 “.
Luhanskas un Doņeckas iedzīvotāji sūdzas par pilnīgu degvielas trūkumu. Degvielas uzpildes stacijas strādā tikai no pulksten 11:00, un, lai dabūtu benzīnu, jāstāv milzīgās rindās. Dažās degvielas uzpildes stacijās to pārdod tikai ar īpašiem kuponiem, kas nav visiem. Sociālajos tīklos redzami sašutuši autovadītāji un kilometriem garas rindas.
“Cilvēki, kur ir benzīns?! Donbasā kaut kādi s*di ar benzīnu!” – šādi cilvēki raksturo notiekošo. Daudziem tas ir kļuvis par simbolu tam, ka pat “degvielas uzpildes staciju valsts” nespēj nodrošināt savas teritorijas ar degvielu.
Problēmas neaprobežojas tikai ar Donbasu. Krievijas pilsētā Saranskā, Mordovijas galvaspilsētā ar aptuveni 300 000 iedzīvotāju, pēkšņi radusies līdzīga krīze: degvielas uzpildes stacijas netiek galā ar automašīnu plūsmu, nepietiek benzīna, un degvielas uzpildes staciju īpašnieki sniedz tikai izvairīgas atbildes.
Krievijas mediji notiekošo sauc par “mistēriju” un cenšas krīzi tieši nesaistīt ar karu. Taču ir acīmredzams, ka Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi naftas infrastruktūrai un loģistikas traucējumi rada degvielas deficītu.
Krievija turpina uzbrukt Ukrainas civilajai infrastruktūrai, taču triecienu sekas pret savu naftas rūpniecību izrādās daudz sāpīgākas. Degvielas trūkums skar gan Krievijas reģionus, gan okupētās teritorijas. Donbasa un Krievijas pilsētu iedzīvotāji to izjūt katru dienu rindās, kuponos un tukšās tvertnēs.