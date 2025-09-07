Foto: Itar-Tass/Scanpix/LETA

16:03, 7. septembris 2025
Ukraina ir iznīcinājusi aptuveni 17% no Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu kopējās jaudas. Ja Ukrainas Bruņotie spēki tā turpinās, tas būtiski ietekmēs degvielas piegādes, valsts ekonomiku un spēju turpināt karadarbību, intervijā portālam “Glavred” pauda politikas un ekonomikas eksperts Tarass Zagorodnijs.

Viņš gan norāda, ka ir grūti pateikt, kāds ir kritiskais zaudējumu apmērs, kas varētu izraisīt iekšēju neapmierinātību un piespiestu valdošo Kremļa eliti piekāpties.

Zagorodnijs uzsvēra, ka, kamēr pie varas ir Vladimirs Putins, par jebkādu piekāpšanos no Krievijas puses nevar būt ne runas.
“Nav svarīgi, kas tobrīd notiks ar Krieviju un Krievijā, jo Putinu uztrauc pavisam citas lietas,” viņš norādīja.

Pēc Zagorodnija domām, šobrīd Ukrainas galvenais uzdevums ir sagraut sistēmu  pretinieka aizmugurē:  dezorganizēt Maskavu un  veikt triecienus pa Krievijas naftas un gāzes infrastruktūru.

Tas būtiski vājinātu Krievijas spēju turpināt agresiju.

“Ja izdosies paralizēt pusi no Krievijas naftas pārstrādes jaudas Eiropas daļā, sekas būs jūtamas gan piegādēs, gan ekonomikā, gan Krievijas militārajā potenciālā. Tiklīdz naftas cenas krītas, budžeta deficīts pieaug vairākas reizes, un to nav ar ko segt. Jau tagad Krievijā tiek runāts par pārtikas kartīšu sistēmas ieviešanu. Šis scenārijs ir reāls – citas izejas vienkārši nav,”  skaidroja eksperts.

Viņš uzsvēra, ka Ukrainai ir metodiski jāturpina iznīcināt Krievijas naftas un gāzes kompleksi, jo tieši šāda stratēģija ļauj maksimāli vājināt Krievijas militārās spējas.

Kā atzīmēja eksperts, tas atbilst Marka Aurēlija principam: “Dari, kas tev jādara, un lai notiek, kam jānotiek.”

