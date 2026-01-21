Krievijas suvenīri &#8211; matrjoškas &#8211; , uz kurām attainots ASV prezidents Donalds Tramps un Vladimirs Putins.
Krievijas suvenīri – matrjoškas – , uz kurām attainots ASV prezidents Donalds Tramps un Vladimirs Putins.
Krievi tikai pasmejas: upuru skaits Ukrainā pieaug vienmēr uzreiz, kad Tramps sāk mocīties ar "miera sarunām"

17:45, 21. janvāris 2026
Saskaņā ar aģentūras Bloomberg publicēto informāciju, kas balstīta uz Eiropas valdību veikto analīzi un atbilst ANO datiem, 2025. gadā Krievijas uzbrukumu dēļ gāja bojā aptuveni 2400 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet gandrīz 12 000 tika ievainoti. Tas ir teju par trešdaļu vairāk nekā 2024. gadā (2088 nogalināti, 9138 ievainoti) un par 70% vairāk nekā 2023. gadā.

Oficiālie ANO Cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā publicētie dati, kas izziņoti šā gada janvārī, precizē šos skaitļus un tie ir augstāki: ar konfliktu saistītā vardarbība 2025. gadā nogalināja 2514 Ukrainas civiliedzīvotājus un ievainoja 12 142

Gandrīz visi upuri (97%) cieta Ukrainas kontrolētajās teritorijās no Krievijas spēku uzbrukumiem.

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. gada februārī Ukrainā bojā gājušo civiliedzīvotāju kopskaits ir aptuveni 15 000, bet ievainoto – vairāk nekā 40 000. Starp tiem ir 758 nogalināti bērni un vēl 2445 ievainoti.

Bloomberg ziņojumā norādīts uz skaidru modeli: civiliedzīvotāju upuru skaits ievērojami pieauga katru reizi, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija mēģināja virzīt miera sarunas.

Piemēram, pēc Trampa telefonsarunas ar Putinu 2025. gada martā (vienošanās sākt pamiera sarunas).
Pēc pirmajām tiešajām Krievijas un Ukrainas sarunām maijā Krievija veica 40 no lielākajiem gaisa triecieniem visā kara laikā.

Gada otrajā pusē (īpaši pēc Trampa un Putina tikšanās augustā Ankoridžā) – Krievija katru mēnesi vidēji palaida 5300 dronu (vairāk nekā 5 reizes vairāk nekā 2024. gadā).

Kopš novembra (kad parādījās ziņas par ASV un Krievijas izstrādāto 28 punktu plānu kara izbeigšanai) – palaisti vairāk nekā 9000 dronu un 350 raķešu.

Eiropas amatpersonas uzskata, ka šie skaitļi liecina: Putins neuztver miera sarunas nopietni un, iespējams, izmanto vardarbības eskalāciju kā spiediena līdzekli, lai iegūtu priekšrocības sarunās un grautu Ukrainas morāli. Upuri nesamērīgi vairāk skar tieši vecākus cilvēkus, kas dzīvo frontes līnijas ciematos.

Karš varētu beigties 2026. gadā? 7. janvārī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Kipras prezidentūras ES Padomē atklāšanas ceremonijā paziņoja, ka karš varētu beigties 2026. gada pirmajā pusē. Viņš uzsvēra, ka sarunas ar Eiropas partneriem, ASV un Labās gribas koalīciju ir sasniegušas jaunu pagrieziena punktu.

