Eksperti brīdina: dronu aktivitātes apdraud pasažieru lidmašīnas Eiropā 3
Cilvēku lidojumi brīvdienās uz Eiropas valstīm turpmāk varētu būt apdraudēti, jo Krievija ar Vladimiru Putinu priekšgalā turpina realizēt bīstamus Rietumu gaisa telpas pārkāpumus, vēsta medijs “Daily Mail“.
Pagaidām nav iespējams noteikt, vai jaunākais incidents Dānijas gaisa telpā bija Kremļa pirksts, bet fakts paliek fakts – Dānijā notiekošais seko pēc līdzīgiem gadījumiem Polijas, Rumānijas un Igaunijas teritorijā pēdējo nedēļu laikā.
Medijs ir tiešs – droni, kas, iespējams, saistīti ar Krieviju, lido tuvu un aptur darbību lielās Eiropas lidostās, un tas nav tikai drauds brīvdienu ceļotājiem, bet var būt ārkārtīgi bīstami Eiropai kopumā.
Eksperti brīdina, ka Putins ar šādām darbībām nejauši vai apzināti var notriekt pasažieru lidmašīnu, kas lido caur Eiropu, apdraudot tūristus.
Aviokompānijas, kas veic lidojumus Austrumeiropā, var apsvērt iespēju lidot tālāk prom no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas robežām, lai izvairītos no konfliktzonām, sacīja Metjū Borijs, aviācijas riska konsultāciju uzņēmuma “Osprey Flight Solutions” galvenais izlūkdienestu vadītājs.
Dažas var pat ierobežot savu darbību – lidot tikai dienas laikā un nēsāt papildu degvielu, lai spētu veikt lidojumu novirzīšanas laikā.
Kopš 2001. gada ir netīšām notriektas sešas komerciālās lidmašīnas, tostarp Azerbaijan Airlines reiss, kuru Krievija it kā nejauši notrieca Ziemassvētku dienā, nogalinot 38 no 67 cilvēkiem, kas atradās lidmašīnā.
“Es domāju, ka tas ir modināšanas zvans visiem Eiropā – tas var notikt biežāk,” sacīja Ēriks Šoutens, drošības konsultāciju uzņēmuma “Dyami” vadītājs, runājot par nesenajiem iebrukumiem Rietumu gaisa telpā.
Dānijas valdība nopietni apsver iespēju ierosināt NATO 4. panta sarunas, kā to nesen darīja Polija un Igaunija.
Lai gan Dānijas Bruņotie spēki spēj notriekt dronus, šāda rīcība dzīvojamo rajonu tuvumā varētu būt bīstama, īpaši lidostas apkārtnē, kur varētu būt degvielas tvertnes. Izmeklēšana notiek sadarbībā ar Dānijas izlūkdienestu un bruņotajiem spēkiem, lai “precizētu apstākļus”, kamēr dronu operatori vēl nav aizturēti.