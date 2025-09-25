Kopenhāgenas lidostas teritorija 22. septembra naktī.
Kopenhāgenas lidostas teritorija 22. septembra naktī.
14:20, 25. septembris 2025
Dānija ceturtdien paziņojusi, ka lidrobotus, kas pārlidojuši vairākas lidostas, vadījis profesionālis un ka tas bijis hibrīduzbrukums, kura mērķis ir radīt bailes.

Policija ceturtdien informēja, ka lidroboti pārlidojuši vairākas lidostas un ka incidents lika uz vairākām stundām slēgt gaisa telpu virs Olborgas lidostas.

Iepriekš šonedēļ neidentificētu lidrobotu dēļ nācās slēgt Kopenhāgenas lidostu.

“Nevar būt šaubu, ka viss norāda uz profesionāla aktora darbību, kad runa ir par šādu sistemātisku operāciju tik daudzās vietās faktiski vienā laikā,” preses konferencē norādīja aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens.

Lai gan viņš notikušo raksturoja kā hibrīduzbrukumu, ministrs uzsvēra, ka militāru draudu Dānijai neesot.

Savukārt tieslietu ministrs Pēters Humelgārds paziņoja, ka Dānija iegādāsies jaunu tehniku lidrobotu atklāšanai un neitralizēšanai.

“Šādu hibrīduzbrukumu mērķis ir sēt bailes, radīt šķelšanos un mūs iebiedēt,” norādīja Humelgārds, piebilstot, ka šobrīd netiek izslēgta neviena versija par iespējamajiem vaininiekiem.

