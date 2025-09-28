Attēlam ilustratīva nozīme

Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu 0

28. septembris 2025
Ukrainas prezidents uzskata, ka Eiropai vajadzētu spēcīgāk uzbrukt Krievijas tankkuģu infrastruktūrai, vēsta medijs “Unian”.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka viņa rīcībā ir izlūkošanas dati, kas liecina, ka krievi izmanto tankkuģus (tā saukto “ēnu floti”), lai palaistu un kontrolētu dronus, kurus tie vērš pret Eiropas valstīm. Tieši tāpēc Eiropai ir jāturpina sankciju spiediens pret okupantiem, lai nodrošinātu, ka tās sāpīgi ietekmē Krievijas tirdzniecību, energoresursus un visu Krievijas tankkuģu flotes infrastruktūru.

“Šis ir vēl viens pierādījums tam, ka Baltijas jūrai un citām jūrām jābūt slēgtām Krievijas tankkuģiem. Vismaz tā sauktajai ēnu flotei,” uzsvēra Ukrainas līderis savā vakara videouzrunā “Telegram”.

Dānija nākamnedēļ aizliegs visus civilo dronu lidojumus

Dānija nākamnedēļ aizliegs visus civilo dronu lidojumus visā valstī, lai garantētu drošību Eiropas Savienības (ES) samita laikā, svētdien paziņoja Dānijas Transporta ministrija.

“Dānija nākamnedēļ uzņems ES līderus, un mēs pievērsīsim īpašu uzmanību drošībai. Tāpēc no pirmdienas līdz piektdienai mēs slēgsim Dānijas gaisa telpu visiem civilo dronu lidojumiem,” paziņoja ministrija.

Jau vēstīts, ka Dānijā kopš 22.septembra vairākkārt novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas. Droni lidoja arī virs militārajiem objektiem, tai skaitā aizvadītajās divās naktīs.

