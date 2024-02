VIDEO. Krievijā Navaļnija piemiņas pasākumos aizturēti vairāk nekā 100 cilvēki. Protesti ar spēku ātri izklīdināti

Krievijā piektdien opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija stihiskajos piemiņas pasākumos policija aizturējusi vairāk nekā 100 cilvēkus, vēsta izdevums “OVD-Info”.

Aizturēšanas notikušas Maskavā, Sanktpēterburgā, Krasnodarā, Tverā, Taganrogā, Ņižņijnovgorodā, Rostovā pie Donas, Murmanskā, Belgorodā un Čeboksaros.

Ņižņijnovgorodā akcija notikusi pie pilsētas Iekšlietu ministrijas pārvaldes ēkas vietā, kur 2020.gadā sadedzinājās žurnāliste Irina Slavina.

Policija šajā pilsētā aizturējusi 12 cilvēkus. Vēlāk viņi atbrīvoti. Nevienam protokols nav sastādīts.

Aizturēšanas notikušas arī Sanktpēterburgā. Tur policija izklīdinājusi cilvēkus, kas Voskresenskas krastmalā bija atnākuši pie politisko represiju upuru pieminekļa.

Aizturēti vairāki desmiti cilvēku, arī laikraksta “Novaja gazeta” fotogrāfs un izdevuma “RusNews” žurnāliste.

Maskavā aizturēšanas notikušas pie Solovku akmens. Tur galvaspilsētas iedzīvotāji nesa ziedus.

Vienu no aizturētajiem Maksimu Sokolovu aizturēšanas laikā piekāvuši, pastāstīja viņa draudzene.

Sokolova brutālās aizturēšanas video platformā “Telegram” publicējis kanāls SOTA.

Krievijas varasiestādes piektdien pavēstīja, ka Navaļnijs nomiris cietumā Jamalas ņencu autonomajā apvidū.

Navaļnijs tika aizturēts 2021.gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma.

Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par “krāpšanu” un “necieņu pret tiesu”, bet 2023.gada augustā – 19 gadu cietumsodu par “ekstrēmismu”.

Navaļnijs decembra beigās tika pārvests uz īpašā režīma koloniju, kas 1960.gados tika uzcelta bijušās Gulaga nometnes vietā.

BREAKING:

Russian police move in to arrest people attending a rally in memory of Alexei Navalny in Moscow pic.twitter.com/nvOCajYHdf

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2024