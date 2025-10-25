“Krievija neplāno apstāties!” Slaidiņš brīdina par Maskavas militārajiem nodomiem 0
Krievijas paziņojumi liecina – Maskava negrasās atkāpties no kara Ukrainā. Arvien skaidrāk kļūst redzams, ka Kremlis neredz pamatu pamieram un turpina uzturēt karadarbības retoriku, atsaucoties uz “konflikta pamatcēloņiem”. NBS majors Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka šie izteikumi vēlreiz pierāda, ka Krievijai nav nodoma apstāties, un jebkādi cerētie diplomātiskie risinājumi šobrīd izskatās maldīgi.
Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka Krievijas armijai nav nodoma panākt pamieru Ukrainā. Ministrija norādīja, ka aicinājumi uz pamieru šobrīd ir pretrunā ar vienošanos, kas tika panākta starp Putinu un ASV prezidentu Donaldu Trampu Aļaskā.
Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacīja, ka Maskava cenšas “likvidēt konflikta pamatcēloņus”. Viņš skaidri norādīja, ka ASV un Krievijas samita rezultāti augustā Aļaskā nenozīmē tūlītēju pamieru Ukrainā, viņš atklāja, ka daži mēģina pārliecināt amerikāņus mainīt savu nostāju.
Lavrovs piebilda, ka tūlītēja darbības izbeigšana pret Ukrainu nozīmētu, ka Maskava būtu “aizmirsusi konflikta pamatcēloņus”. Turklāt, viņš apgalvoja, ka tūlītējs pamiers nozīmētu, ka “lielākā daļa Ukrainas paliktu nacistu varā.”
Slaidiņš norāda, ka Krievija jau vairākas reizes ir atklājusi savu nodomu neapstāties. Visa kara laikā Kremlis konsekventi apgalvojis, ka Krievijas militārās prasības paliek nemainīgas, un licis saprast, ka tās tiks sasniegtas gan militāri, gan diplomātiski. Vienlaikus Krievija nav sagatavojusi sabiedrību pieņemt jebkādu kompromisu, kas būtu mazāks par šīm prasībām.
“Eiropas līderi var rakstīt, aicināt, bet ir jādara… Krievijai nav atpakaļceļa – ir tikai virziens uz priekšu. Atpakaļceļš būs tikai tad, kad iekšpolitiski Krievijā viss būs beidzies,” sacīja Slaidiņš.