Krievijas prezidents Vladimirs Putins (foto – vidū) piedalās armijas parādē Maskavā, Krievijā.
Foto: AP/SCANPIX

Bombardē paši sevi? Krievijas armijā valda pilnīgs haoss 7

LA.LV
18:26, 30. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kopš 2025. gada sākuma no Krievijas lidmašīnām savā teritorijā un okupētās pilsētās nejauši nomestas vismaz 127 bumbas, un eksperti norāda, ka aviācijas kļūdas arvien biežāk izraisa krievu karavīru nāvi, informē ārzemju mediji.

Saskaņā ar Astra veikto izmeklēšanu, no 2025. gada janvāra līdz oktobrim no Krievijas lidmašīnām 127 reizes nomestas aviācijas bumbas nevis uz Ukrainu, bet gan uz Krievijas pilsētām un īslaicīgi okupētām teritorijām. Tās galvenokārt bija FAB-500 sprādzienbīstamas aviācijas bumbas un UMBP munīcija, paredzēta Ukrainas mērķiem, taču nokrita uz Krievijas ciemiem un pilsētām.

Viens no nesenākajiem incidentiem notika 19. oktobrī Krasnajas Poļanas ciemā Belgorodas apgabalā, kur bumba nokrita tieši starp dzīvojamām ēkām, taču nesprāga – tā notika tikai šoreiz.

Bet izmeklēšanas pierāda, ka šādi incidenti notiek pastāvīgi. Ir informācija, ka 2024. gadā Krievijas lidmašīnas savā teritorijā nometa vismaz 165 bumbas, kas tiek rūpīgi slēpts, jo atzīšana, ka “otrā lielākā armija pasaulē” bombardē pati sevi, būtu katastrofa Kremlim. Situācijās, kad tiek skarti civiliedzīvotāji, Krievijas propaganda nekavējoties vaino Ukrainu, turpinot maldināt savus iedzīvotājus.

Militārie analītiķi skaidro, ka kļūdas rodas haosa un aviācijas tehnoloģiju novecošanās dēļ. Vecās lidmašīnas netiek galā ar slodzi, vadības sistēmas nedarbojas.

Eksperti norāda: “Krievijas armija cīnās akli un tikpat viegli bombardē savus ciematus kā Ukrainas pilsētas.” Šos zaudējumus Krievija dēvē par “blakus zaudējumiem”, jo Kremlis ir vienaldzīgs gan pret savējiem, gan arī pret ukraiņiem.

