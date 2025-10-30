Atteiksies no “gaļas uzbrukuma”, tevi momentā “nonullēs”! Krievu komandieri neauklējas 0
Izdevums “Verstka” izveidojis Krievijas armijas karavīru kartotēku, kuri nogalina savus dienesta biedrus. Šādas slepkavības sauc par «nullēšanām», bet cilvēkus, kas tās organizē un veic, — par «nullētājiem». Kartotēkā iekļauts 101 karavīrs, par to plašāk raksta vietne Meduza.
No tiem 79 “Verstka” sauc par «identificētiem» — tas nozīmē, ka izdevumam izdevies iegūt vismaz divus neatkarīgus apstiprinājumus par viņu iespējamajiem noziegumiem. Gandrīz visi ir dažāda līmeņa komandieri. Par lielāko daļu ir detalizēta informācija: vārdi un uzvārdi, dienesta pakāpes un vienības, kā arī fotogrāfijas.
Izdevuma avots Galvenajā militārajā prokuratūrā paziņojis, ka iestāde ieviesusi
“Verstka” saņēmusi arī informāciju par sūdzībām, kas saistītas ar izrēķināšanos ar personālsastāvu. Galvenajā militārajā prokuratūrā tādas 2025. gada pirmajos sešos mēnešos bijušas gandrīz 29 000. Šī informācija kļuva par vienu no avotiem «nullētāju» kartotēkas izveidei.
Kā notiek «nullēšana»
Krievijas armijā izrēķinās dažādos veidos. Tā var būt tieša dienesta biedra slepkavība, spīdzināšana līdz nāvei vai nosūtīšana uz acīmredzami nāvējošu uzbrukumu bez ieročiem un aizsardzības līdzekļiem.
Spīdzināšana.
Krievijas karavīrus «pārkāpējus» frontē tur pagrabos un bedrēs. Cilvēkam bedrē nedod ēst un dzert, kā arī sit vairākas reizes dienā, «Verstka» pastāstīja karavīrs vārdā Jurijs, kurš dienēja 114. motorizētajā strēlnieku brigādē. Pēc viņa vārdiem,
[Komandieris] “Kama“, kas minēts atklātībā nonākušā video, ir 114. motorizētās strēlnieku brigādes vienas vienības vadītājs. Viņu sauc Ainurs Šarifullins, viņš ir trīs bērnu tēvs no Tatarstānas ar lielu militārās dienesta pieredzi. Papildus spīdzināšanai viņu apsūdz naudas izspiešanā no karavīriem.
Nāvessodu izpildes aculiecinieki, kas runāja ar «Verstka», uzskata, ka «nullēšanas» veic vai nu sadistiski noskaņoti komandieri, vai tie, kas neredz citus veidus, kā disciplinēt karavīrus. Bet visizplatītākais motīvs ir nauda.
Pēc “Verstka” avotu vārdiem, dažās rotās izspiež naudu «burtiski par visu» («lai iepirktu ekipējumu, lai neietu uzbrukumā, lai neiesēstos bedrē»), bet
“Verstka” noskaidroja, ka atsevišķi kadri pirms kara bija tiesāti, bet uz fronti nokļuva tieši no kolonijas.
Nāve.
Tas ir vēl viens izplatīts «nullēšanas» veids, parasti piemērots tiem, kas atsakās iet «gaļas uzbrukumos» vai veikt citus acīmredzami nāvējošus uzdevumus. 7. motorizētās strēlnieku brigādes 2. bataljonā cilvēkus, kas atteicās piedalīties uzbrukumos, nošāva no tuvas distances, bet pēc tam vai nu slīcināja viņu līķus upē, vai apraka mežā.
“Kemers”, pēc divu «Verstka» avotu vārdiem, personiski nošāva cīnītāju ar segvārdu «Fiksa», kurš nepiekrita būt dzīvā ēsma pretiniekam un nesāka šaut, atklājot savas pozīcijas. Pirms nogalināšanas «Fiksu» sita un spīdzināja ar elektrošoku, to filmējot video, kas pēc tam parādījās vienā no karavīru tuvinieku čatiem.
Vienā no viņa brigādes bataljoniem ir virsnieks ar segvārdu «Baltais», pie kura sūtīja visus, kas atteicās izpildīt pavēli vai citādi izraisīja sava komandiera neapmierinātību. Šādiem cilvēkiem pie «Baltā» bija divi snaiperi, kas vēroja,
Pēc Alekseja vārdiem, 2023. gadā «Baltā» snaiperi nogalināja 20 viņa dienesta biedrus, 2024. gadā — 40. Neatkarīgu apstiprinājumu tam «Verstka» neizdevās atrast.
Citā uzbrukuma bataljonā «pārkāpējus» pabeidz nevis snaiperi, bet droni, liecina «Verstka» savāktie dati.
Izrēķināšanās ar dronu palīdzību ir reti izmantots «nullēšanas» veids. No citiem retiem izrēķināšanās veidiem «Verstka» sarunas biedri nosauca nosūtīšanu uzbrukumā ar granātu iekšā bruņuvestē — «bez drošinātāja, bet ar nenolaistu triecienmehānisma sviru». «Sūta uz pozīcijām.
es tādu redzēju tikai vienreiz pie Časivjaras,» izdevumam paziņoja viens no karavīriem.