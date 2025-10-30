Foto: Unsplash

Vai tiešām oktobris noslēgsies uz lietainas nots? Laika prognoze piektdienai 0

LETA
15:00, 30. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdienas vakarā un naktī uz piektdienu visā Latvijā palaikam līs, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Live
TEKSTA TIEŠRAIDE. Opozīcija un ZZS pieņem likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas 293
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Lasīt citas ziņas

Gaisa temperatūra gan naktī, gan oktobra pēdējā dienā būs +6..+11 grādi.

Tuvākajā diennaktī debesis segs mākoņi, vietām gaidāma arī migla. Dienas laikā daudzviet būs neliels vai īslaicīgs lietus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tomēr… Pēc padsmit stundu ilgām debatēm Saeimas vairākums lemj izstāties no Stambulas konvencijas
“Labi, ka ne Tukums!” LDDK prezidents dalījies interesantā novērojumā saistībā ar Rīgas lidostu
Atņems titulus un izliks no rezidences! Bekingemas pils nāk klajā ar svarīgu paziņojumu

Ciklona centram šķērsojot Latviju, pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš, no rīta Dienvidkurzemes piekrastē iespējamas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Dienā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā 31. oktobrī debesis būs pārsvarā apmākušās un palaikam līs, naktī pūtīs lēns vējš, dienā – mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Skorpions, dvīņi un… Astroloģe atklāj, kuras trīs zodiaka zīmes darba devējiem sagādā īstas galvassāpes
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Par ko visbiežāk dažādu zodiaka zīmju sievietes sūdzas draudzenēm? Zivis par dzīvi sūdzas visbiežāk…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.