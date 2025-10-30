Vai tiešām oktobris noslēgsies uz lietainas nots? Laika prognoze piektdienai 0
Ceturtdienas vakarā un naktī uz piektdienu visā Latvijā palaikam līs, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra gan naktī, gan oktobra pēdējā dienā būs +6..+11 grādi.
Tuvākajā diennaktī debesis segs mākoņi, vietām gaidāma arī migla. Dienas laikā daudzviet būs neliels vai īslaicīgs lietus.
Ciklona centram šķērsojot Latviju, pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš, no rīta Dienvidkurzemes piekrastē iespējamas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Dienā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā 31. oktobrī debesis būs pārsvarā apmākušās un palaikam līs, naktī pūtīs lēns vējš, dienā – mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.