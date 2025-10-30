Rīdziniekiem jārēķinās ar lielākiem rēķiniem no decembra – pieaugs maksa par ūdeni 0
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ceturtdien ir apstiprinājusi SIA “Rīgas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz kāpumu par 14% no šī gada 1. decembra, teikts “Rīgas ūdens” paziņojumā biržai “Nasdaq Riga”.
Tarifa pieaugums par 0,33 eiro par kubikmetru esot nepieciešams, lai atjaunotu un uzturētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, no kuriem ievērojama daļa jau pārsniegusi plānoto kalpošanas laiku, klāsta uzņēmums.
No 1. decembra ūdenssaimniecības tarifs Rīgā noteikts 2,67 eiro par kubikmetru. To veidos maksa par ūdeni – 1,41 eiro par kubikmetru, un maksa par kanalizāciju – 1,26 eiro par kubikmetru.
Tarifa pieaugums indikatīvi vienai mājsaimniecībai daudzdzīvokļu mājā radīs ikmēneša izdevumu pieaugumu par 2,60 eiro. Kā mierina uzņēmums, tas esot mazāk par 1% no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem.
Pašreizējais Rīgā noteiktais ūdenssaimniecības tarifs ir 2,34 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru veido ūdensapgādes tarifs 1,28 eiro par kubikmetru un kanalizācijas tarifs 1,06 eiro par kubikmetru.
Esošais tarifs vairs nespēj segt pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla atjaunošanai nepieciešamās izmaksas, apgalvo uzņēmums. Rīgā pašlaik 35% kanalizācijas un 29% ūdensapgādes cauruļvadu pārsniedz to plānoto ekspluatācijas termiņu. Līdz ar to ik gadu būtiski pieaugot avāriju skaits un ārkārtas remontdarbu izmaksas, tādēļ nolemts paaugstināt ūdenssaimniecības tarifu.
No tarifu palielinājuma iegūtie līdzekļi tiks novirzīt pilsētas tīklu atjaunošanai, lai līdz 2030. gadam “Rīgas ūdens” atjaunotu vismaz 90 kilometrus ūdensapgādes un 55 kilometrus kanalizācijas tīklu. Tas ļaušot “būtiski samazināt ūdens zudumus un avāriju riskus, tādejādi mazinot arī iedzīvotāju izmaksas”.
“Rīgas ūdens” apgrozījums pagājušajā gadā bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023. gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023. gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.
“Rīgas ūdens” nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās – Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.