"Maz ticams, ka Ukraina spēs pāriet uzbrukumā…" Slaidiņš skaidro, kāpēc liela ofensīva šobrīd ir maz ticama
Vai Ukraina spēs atkārtot 2022. gada militāros panākumus un pāriet plašā pretuzbrukumā? Šis jautājums kļūst arvien aktuālāks, ņemot vērā kara ieilgušo raksturu. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš analizēja situāciju un skaidroja, kāpēc šobrīd plašs ofensīvas pavērsiens ir maz ticams.
Runājot par Ukrainas iespējām atkārtot 2022. gada panākumus un pāriet plašā pretuzbrukumā, Slaidiņš uzsver, ka tas šobrīd nav iespējams. “Šobrīd var runāt tikai par lokāliem panākumiem,” viņš piebilst.
Viņš atgādina, ka 2022. gadā ukraiņi veiksmīgi izmantoja Krievijas pieļautās kļūdas, turklāt krievi tolaik bija novērtējuši Ukrainas spēkus par zemu. Lielu lomu tobrīd spēlēja arī rietumu ieroču piegādes un spēcīgas rezerves.
Tomēr situācija mainījās – krievi dažu mēnešu laikā iemācījušies slāpēt un novirzīt rietumu ieroču gudro munīciju, kā arī attīstījuši savas stratēģijas un personāla piesaistes mehānismus. Tas liedza Ukrainai salauzt kaujas gaitu.
Slaidiņš uzsver, ka dzīvā spēka pārsvars vairs negarantē uzvaru – galvenais ir tehniskais pārsvars, modernās tehnoloģijas un spēja ietekmēt pretinieku dziļumā.
“Maz ticams, ka Ukraina spēs pāriet uzbrukumā šobrīd. Viņu galvenais uzdevums ir vājināt Krievijas militāro spēju, iznīcināt tehniku un veikt triecienus dziļumā,” skaidro Slaidiņš.
Viņš piebilst, ka, ja Ukrainai izdosies noturēt pašreizējo līmeni, tas jau būs nozīmīgs sasniegums, taču par plašu uzbrukumu šobrīd, visticamāk, var aizmirst.