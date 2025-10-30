Bankets uz drupām: nopludināta informācija par vērienīgu “Azovstaļ” izzagšanas plānu 0
Okkupētajā Mariupolē briest liels skandāls — izskanējusi informācija, ka Krievu vietvaldis okupētajā Doneckā Deniss Pušiļins kopā ar savu līdzgaitnieku Aleksandru Vološinu iecerējuši plašu shēmu, kā pārdot metālu no karā iznīcinātā “Azovstaļ” rūpnīcas kompleksa, vēsta dialog.ua.
Par to ziņo “Telegram” kanāls “VČK-OGPU”, kas tiek saistīts ar Krievijas specdienestiem. Pēc kanāla sniegtās informācijas, shēmas mērķis ir pavisam vienkāršs — “izrakt” no drupām miljardus rubļu, aizbildinoties ar skaistiem vārdiem par “ekoloģisko atjaunošanu”.
“Uz spēles ir likti 20 miljardi rubļu… Krāpnieciskā shēma ir neticami vienkārša,” norāda avoti.
Aizbildinoties ar kara seku likvidēšanu, Pušlins un Vološins izveidojuši fiktīvu uzņēmumu “Vienotais ekoloģiskais operators”. Kā norāda izdevums, uzņēmumam nav darbinieku, nav pieredzes un nav aprīkojuma, taču tam tiks piešķirtas tiesības demontēt un pārstrādāt “Azovstaļ” būves. Oficiālais plāns ir utilizēt 50 miljonus tonnu atkritumu, demontēt ēkas un izveidot tehnoloģiju parku.
Taču, kā tiek minēts, visa uzmanība tiek pievērsta metāllūžņu pārdošanai par 20 rubļiem kilogramā. Vien rūpnīcas konstrukcijās atrodas aptuveni viens miljons tonnu metāla. Turklāt noliktavās joprojām atrodas nedeklarēta gatavā produkcija – vairāk nekā 250 000 tonnu metāla izstrādājumu desmitiem miljardu rubļu vērtībā.
Vēl viena shēmas daļa ir saglabājušos darba galdu un aprīkojuma norakstīšana metāllūžņos. Šie aktīvi faktiski pieder Ukrainas tautai, bet tiks nozagti, aizsegā aiz okupācijas varas iestāču pseidolikumiem.
Projektu pārrauga kāds Jakovs Hačanjans, vīrietis ar kriminālu pagātni, kurš, pēc avotu teiktā, jau ir atvēris biroju Maskavā un sācis pārdot atlikušās “Azovstaļ” noliktavas. Darījumi tiek slēgti skaidrā naudā, un pircējiem tiek apliecināts, ka visu ir apstiprinājusi augstākā vadība.
Saskaņā ar dialog.ua. informāciju Pušlins sola izmantot 20% no gūtajiem ieņēmumiem sporta laukumu būvniecībai okupētajās teritorijās.
Kā norāda izdevums, notiekošā būtība ir acīmredzama. Viņi norāda, ka tiek runāts par cinisku laupīšanu, ko veic okupanti un viņu rokaspuiši. Rūpnīcas atdzimšanas vietā viņi laupa metālu, piesavinoties no tā gūtos līdzekļus. Kā norāda medijs, ir skaidrs, ka “Azovstaļ” vietā netiks būvēti nekādi tehnoloģiju parki. Krievijai trūkst resursu tik liela mēroga projektam. Pēc izlaupīšanas rūpnīca paliks drupās, tāpat kā desmitiem citu Ukrainas uzņēmumu, ko okupanti iznīcinājuši un izlaupījuši.