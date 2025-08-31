Krievijas propaganda plaisā? Pat dezinformētiem cilvēkiem var sākt rasties jautājumi 0
Par to, kas notiek ar Krievijas propagandu TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta ekonomists, Ekonomikas un kultūras augstskolas maģistra studiju programmas “Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība” direktors Edgars Čerkovskis.
Krievija ir neprognozējama, tas ir skaidrs. Te ir cits jautājums, kā Krievija to paskaidros saviem iedzīvotājiem, jo redziet, šie 200 000, kas ir nosaukti, pat, ja gadījumā viņi tur nonāk, tas jau nav tikai fiziski militārais atbalsts, tas parāda ļoti labu Rietumu sadarbību un vienotību, ar ko Krievija nevar palepoties, balstoties uz saviem partneriem. Tas ir viens, norāda Čerkovskis.
Otrs, kas ir ļoti būtiski – tiem cilvēkiem, kuriem tās smadzenes ir tik tālu degradētas propagandā, varētu sākt parādīties jautājumi: kas notiek? Neviens no mērķiem nav sasniegts. Ukraina kļuvusi par Eiropas Savienības kandidātvalsti, pretēji Putina idejai to atbīdīt. NATO ir atkal jaunas dalībvalstis ienākušas iekšā un plus vēl 200 000 NATO sabiedroto tepat pie Krievijas robežām, turpina ekonomists.
“Te, es domāju, varētu sākt parādīties ļoti, ļoti daudz jautājumu, kā tad to visu izskaidrot. Ja vēl saskaita visus bojāgājušos un Krievijas ekonomiku, kur tagad valsts budžeta parāds ir jau triljonos izteikts. Tur var parādīties ļoti, ļoti daudz jautājumu, un šis varētu būt viens no tiem neērtajiem jautājumiem, uz kuru nāktos atbildēt,” piebilst Čerkovskis.