“Viņam ir daudz ko zaudēt!” Lielbritānijas bijušais aizsardzības ministrs skaidro, kā apturēt Putinu 0
Bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless medijā “The Telegraph” uzsver, ka Ukraina un tās sabiedrotie var sakaut Putina Krieviju — taču Rietumiem jāsāk pienācīgi saprast Krievijas prezidents. Viņš norāda, ka viens no iemesliem, kāpēc Ukraina vēl nav uzvarējusi, ir ilgstoša Rietumu neizpratne par Vladimira Putina motīviem un psiholoģiju.
“Ir pienācis laiks likt Putinam saprast, ka viņam tiešām ir ko zaudēt. Problēma ir bijusi tā, ka Rietumi visu šo laiku nav spējuši viņu pienācīgi saprast.” Voless norāda, ka Putins ir “nožēlojams, mazs varmāka”, kuru vada ego, imperiālistiskas fantāzijas un romantizēta cara laika nostalģija. Viņš piebilst, ka Kremlis bieži groza vēsturi, lai tā atbilstu Putina naratīvam, un ka Rietumi šo rīcību nav uztvēruši pietiekami nopietni.
Voless uzsver: “Ja jūs sapratīsiet šo cilvēku, jūs atradīsiet risinājumu šim karam. Ja veltīsiet laiku, lai izlasītu kādu no Putina kļūdainajām runām vai rakstiem, jūs sapratīsiet, kas viņu vada. Ir skaidrs, ka tieši Putina ego un fantāzijas ir novedušas Krieviju tur, kur tā ir šodien.”
Īpašu uzmanību Voless pievērš Krimai. Viņaprāt, Putins ir apsēsts ar Krimas saglabāšanu savā kontrolē, uzskatot to par “sen pazaudēta imperatora kroņa dārgakmeni”.
Bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs uzskata, ka, kamēr Krima ir droša, Putins būs drošībā. Viņš uzskata, ka Ukrainai vajadzētu apdraudēt Krimu, padarot to “neapdzīvojamu un dzīvotnespējīgu no Krievijas viedokļa”.
Viņa ierosinājumu klāstā minēti Krimas ūdens un elektroapgādes resursu traucējumi, Kerčas tilta bojāšana un pastāvīga Krimas apšaude ar droniem.
Voless aicina Lielbritāniju palīdzēt Ukrainai ar jūras un gaisa dronu piegādi, kā arī mudina Vācijas kancleru iespējami ātrāk nodrošināt Ukrainu ar Taurus raķetēm. Viņa nostāja ir, ka droni un spārnotās raķetes ir tehnoloģijas, ar kuru palīdzību Rietumiem un Ukrainai ir priekšrocība šajā karā.