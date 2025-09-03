Kur valstij ņemt naudu aizsardzībai? Ir ideja! Saeimas deputāte iesaka atteikties no nelietderīgiem projektiem… 0
Jana Simanovska, Saeimas deputāte (PRO), Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītāja, TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver, ka Latvijai nākas palielināt aizsardzības izdevumus, jo drošības situācija to pieprasa, vienlaikus norādot – ir jāatsakās no nelietderīgiem projektiem un jāmeklē iespējas taupīt, īpaši sakārtojot valsts iestāžu atalgojumu un gudri izmantojot kapitālsabiedrību uzkrājumus.
“No nelietderīgiem projektiem jāatsakās jebkurā gadījumā. Jautājums – kas kura izpratnē ir nelietderīgs. Tas, ka šobrīd mums ir jāpaplašina aizsardzības izdevumi, – mēs to negribējām, mēs to neprasījām, bet mēs esam nostādīti fakta priekšā, un mums vajag sevi aizsargāt. Tas ir tas būtiskākais,” pauž Simanovska.
Viņa stāsta, ka redz iespējas, kā valstij ietaupīt naudu – viens no tiem ir sakārtot atalgojumu valsts iestādēs. “Nedrīkst būt nabadzīgās valsts iestādes un bagātās valsts iestādes,” uzskata deputāte. Tāpat valstij ir lieli uzkrājumi kapitālsabiedrībās – tie jāizmanto saprātīgi.
Kapitālsabiedrību uzkrājumi valstij ir pāris simti miljonu. “Tas ir pietiekami daudz, lai mēs prasītu, kāpēc tas tā ir izveidojies un kāpēc tas nav izmantots citādāk, un vai tiešām tā daļa, ko ieskaita valsts budžetā, nevarētu būt lielāka,” pauž Simanovska.