LA.lv: Vai Ukraina saņem beigtus un nolietotus ieročus un bruņojumu? “Protams, ir nianses!” Ieteikt







Ukraina ir jau samaksājusi simtiem miljonu dolāru par ieročiem, kas nav tai piegādāti, savukārt daži no tās sabiedroto ziedotajiem ieročiem, par kuriem ir bijusi liela rezonanse medijos, ir bijuši tik nolietoti, ka tos varēja izlietot tikai rezerves demontāžai, tā raksta izdevums The New York Times.

Viens jautājums, jā, ir tas, kādu apratūru aizsūta uz Ukrainu, tā TV24 raidīumam “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atzīst Elmārs Pļaviņš, NBS Vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos.

Viņš piebilst, ka, visu šo laiku braucot uz Ukrainu, tiekoties ar dažādām militāristu brigādēm, artilēristu brigādēm, kuri saņēma pirmās haubices un palīdzību no Polijas, Vācijas, ASV, jā, esot dažādi gadījumi un nianses.

“Daudzas ierīces nespēj turēt slodzi. Tās pārbaudītas ar dažiem šāvieniem gadā, bet ne reālā, aktīvā kaujasdarbībā,” tāda informācija ir Pļaviņam.

Ukraiņi gan esot mobili, ātri saprot, kas par lietu. Protams, sadarbībā ar palīdzības sniedzējiem, pielagojot tehninu esošajiem apstākļiem.

Pļaviņš ir gan savām acīm redzējis, gan dzirdējis no karavīriem, kas strādā ar šo saņemto tehniku, kopumā tehnika ir ļoti laba. Skaidrs, ka kara apstākļos nianses ir vienmēr, bet bez šādas tehnikas karošana nebūtu iespējama – ukraiņi esot pateicīgi un novērtējot jebkādu palīdzību.