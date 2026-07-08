Naftas cenas atkal ceļas? ASV triecieni Irānai satricina tirgu 0
Naftas cenas pasaulē trešdien pieaugušas par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā.
“Brent” markas jēlnaftas cena trešdienas rītā pieauga par 3,2% līdz 76,54 ASV dolāriem par barelu, arī WTI markas jēlnaftas cena palielinājās par 3,2% līdz 72,72 ASV dolāriem par barelu.
Abu jēlnaftas marku cena pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izraēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Irāna uz uzbrukumu atbildēja ar triecieniem citviet reģionā.
Saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos naftas cena pasaulē būtiski pieauga, un martā tā sasniedza gandrīz 120 dolāru par barelu.
Jau vēstīts, ka ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja, ka “spēcīgie” triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu, un “radīs lielas izmaksas [Irānai] par uzbrukumiem komerciālajiem kravu pārvadājumiem”.
Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkalatvēršanu. Sankcijas tika atjaunotas, atbildot uz uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā.
Reaģējot uz ASV uzbrukumu, Irāna devusi triecienus Bahreinai un Kuveitai.