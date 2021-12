Foto: SHUTTERSTOCK

Labāka izglītība visās Igaunijas skolās, pateicoties Huawei ātrgaitas interneta risinājumam Ieteikt







Kamēr pasaule centās tikt ar pandēmijas radīto izaicinājumu un strauji pāriet uz digitālo un attālināto apmācību, Igaunijas skolas jau darbojās tiešsaistē, pateicoties tālredzīgiem ilgtermiņa ieguldījumiem digitālajā izglītībā.

Raugoties pasaules mērogā, Igaunija ir sekmīgi izveidojusi vienu no visattīstītākajām digitālajām sabiedrībām, tiešsaistē nodrošinot lielāko daļu pārvaldes, izglītības, balsošanas un veselības aprūpes pakalpojumu. Ir skaidrs, ka šajā Baltijas valstī, kurā dzīvo aptuveni 1,3 miljoni cilvēku, internets tiek izmantots tik intensīvi, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka Igaunijas skolās jau ir moderna digitālā infrastruktūra.

Un tieši šīs valsts Izglītības un jaunatnes dienests jeb Harno — Izglītības un pētniecības ministrijas valsts aģentūra — ir atbildīgs par vislabāko iespējamo mācību un mācīšanas rīku nodrošināšanu, informācijas sistēmu, e-pakalpojumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras izstrādi un pārvaldību izglītības jomā.

Pārraugot Igaunijas izglītības nozari un vispārējās jaunatnes politikas īstenošanu, Harno mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes, mūsdienīgas un pieejamas izglītības iespējas Igaunijas iedzīvotājiem, sākot ar pamatizglītību un beidzot ar augstāko izglītību, ne tikai pilsētās, bet arī lauku apvidos.

Plāns tīkla infrastruktūras jaunināšanai visās Igaunijas skolās

Igaunijas skolas izmanto platjoslas e-skolas risinājumus, sākot ar digitālajām datubāzēm un mācību grāmatām un beidzot ar e-mācību materiāliem un digitālajām klašu dienasgrāmatām un novērtējumiem, kā arī, protams, pilnīgu lietotņu un programmu klāstu.

Lai gan gandrīz katrai skolai Igaunijā jau bija interneta savienojums, ne visām skolām tas bija pietiekami ātrs un uzticams, lai pilnībā izmantotu visu e-skolas rīku priekšrocības. Dažas skolas tiešām saskārās ar ierobežotu tīkla jaudu, nepietiekamu vadu un bezvadu joslas platumu un sliktu bezvadu pārklājumu.

Apzinoties šīs problēmas, Harno par prioritāti izvirzīja visaugstākās kvalitātes tīkla savienojumu nodrošināšanu un katras vispārējās izglītības un profesionālās skolas digitālās infrastruktūras atjaunošanu visā valstī, lai sekmētu digitālos sasniegumus. Tā sākās vērienīgā digitālās infrastruktūras modernizācijas programma — plaša mēroga projekts, kas tika īstenots divos posmos.

Ekonomikas un komunikācijas ministrijas aizsāktā un sadarbībā ar Izglītības un pētniecības ministriju rosinātā Harno projekta darbības joma kopumā aptvēra vairāk nekā 300 vispārizglītojošo skolu un gandrīz 30 profesionālo skolu, kas tieši ietekmēja vairāk nekā 120 000 audzēkņu un skolotāju.

Pienācīga ātruma nodrošināšana skolām

Sadarbība starp Harno un Huawei sākās 2016. gadā ar 4000 Huawei planšetdatoru iegādi izmantošanai skolās. Tā kā skolēni tieši gūst labumu no šī ieguldījuma aparatūrā, Harno sāka uzskatīt Huawei par ilgtermiņa partneri digitalizācijas jomā.

2017. gadā pēc intensīva iepirkuma procesa līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas Huawei CloudCampus Solution. Šis risinājums nodrošina vadu un bezvadu savienojumu konverģenci, piedāvājot vienotas tīkla iespējas ikvienā vietā. Savukārt Harno tas nozīmēja mākoņpārvaldības ugunsmūrus, CloudEngine S-Series slēdžus un iMaster NCE — pārvaldības platformu, kas atbalsta tīkla automatizāciju un informācijas vākšanu. iMaster NCE uzlabo darbības un uzturēšanas efektivitāti, samazina izmaksas, optimizē resursu izmantošanu un nodrošina adaptīvas, augstas pieejamības sistēmas.

Divu posmu plāna īstenošanas gaitā jau ir atjaunota 223 Igaunijas vispārizglītojošo un četru profesionālo skolu digitālā infrastruktūra.

Harno iegādājās arī Huawei AP6000 Series bezvadu piekļuves punktus (AP), kas nodrošina pat 2,53 Gbit/s ātrumu un ir paredzēti vidēja līdz liela blīvuma situācijām, proti, ir labi piemēroti izmantošanai izglītības nozarē — kopumā ir sekmīgi renovētas jau 154 skolas.

Projekta otrais posms sākās 2020. gada martā, kad skolas, reaģējot uz pandēmiju, sāka izmantot tālmācību modeļus. Jau atkal Huawei spēja piedāvāt visaptverošu risinājumu, aktīvi piedaloties attiecīgajā iepirkumā.

Huawei risinājumā iekļautās ierīces ietvēra CloudEngine S-Series slēdžus, vairākpozīciju GE slēdžus un HiSecEngine mākslīgā intelekta (AI) ugunsmūrus. No AirEngine AP7000 klāsta, proti, no ultramodernās Wi-Fi 6 (802.11ax) sērijas, kas nodrošina īpaši mazu latentumu un ierīces darbības ātrumu līdz pat 6 Gbit/s, šajā pakotnē iekļāva arī divu veidu AP, kas ir ideāli piemēroti liela joslas platuma pakalpojumiem.

Līdz 2021. gada jūnija beigām divu projekta posmu īstenošanas gaitā jau bija atjaunota 223 Igaunijas vispārizglītojošo un četru profesionālo skolu digitālā infrastruktūra. Un līdz ar Huawei iMaster NCE uzstādīšanu darbības un uzturēšana ir daudz vieglāk pārvaldāma, kā arī daudz ātrāka, ļaujot vienam inženierim pārvaldīt aptuveni 5000 tīkla ierīču.

Infrastruktūras modernizācija ietvēra vietējo tīklu (LAN), tostarp kabeļu un aprīkojuma, atjaunošanu, kā arī ar to saistīto pārvaldības un uzraudzības rīku ieviešanu. Turklāt skolas informācijas tehnoloģiju (IT) atbalsta personāls tika apmācīts, kā panākt LAN drošību Līdz šim Harno ir uzstādījis 262 ugunsmūrus, 1550 slēdžus un 4300 Wi-Fi bāzes stacijas no Huawei produktu portfeļa.

Atbalsts izglītības sistēmām, pateicoties ātrākam interneta savienojumam

Laba uzticamība un liels joslas platums, vieglāka pārvaldība, plašāks pārklājums — šīs ir vien dažas no Harno izveidoto jauno studentu pilsētiņu tīklu galvenajām iezīmēm. Studentiem un pasniedzējiem tagad ir pieejams vadu un bezvadu joslas platums, kas ir 10 reizes lielāks nekā iepriekšējām sistēmām. Turklāt tīkla uzturēšanas darba slodze ir samazinājusies piecas reizes. Šis risinājums ir uzlabojis pārklājumu un jaudu visos skolu tīklos. CloudCampus piedāvā stabilu un paredzamu veiktspēju un atbalsta lielas lietotāju grupas pat tad, ja sistēma ir ļoti noslogota.

Raugoties plašāk, Igaunijas skolas ir ieguvušas noturīgu un viegli pārvaldāmu tīklu, kas nodrošina stabilu piekļuvi internetam visu diennakti. Šis tīkls ļauj skolām efektīvi pavadīt dienu, nodrošinot audzēkņiem veiksmīgu tālmācības modeli, kā arī atvieglojot pārvaldības uzdevumus.

Līdz 2022. gadam Harno plāno pabeigt modernas digitālās infrastruktūras piegādi visām Igaunijas skolām. Visas šīs skolas varēs izmantot Huawei iekārtas, kas palīdz piedāvāt patiesi novatoriskus izglītības risinājumus jaunai Igaunijas bērnu paaudzei.

Jiri Sārs (Jüri Saar), Harno digitālā programmas vadītājs: “Modernizācijas procesa laikā skolas ieguva LAN, kura iekšējais datu pārraides ātrums ir vismaz 1 Gbit/s un kam ir Wi-Fi savienojumi, kas aptver visas klases. Šīs modernizācijas laikā mēs esam sapratuši, ka tīkla infrastruktūra nav tikai vienreizējs projekts, bet gan pastāvīgs process, kas prasa esošās jaudas uzraudzību ikdienā. Mūsu spēja izmantot jauniegūtos datu plūsmas uzraudzības rīkus ļaus mums plānot un iekļaut budžetā nākamo neizbēgamo modernizācijas ciklu.”