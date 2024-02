Foto: Shutterstock

Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Latviešu ēdienkarte nav iedomājama bez kartupeļiem. Mūsu zemē kartupeli ievedis Kurzemes hercogs Jēkabs, un no tā laika kartupelis joprojām ir katra dārza pamats.

Latvijā tiek pavairotas aptuveni 60 kartupeļu šķirnes, tāpēc ikviens var izvēlēties savai garšas sajūtai un izmantošanas veidam piemērotāko.

Daļa paredzēta pārstrādei, taču vairākums ir pārtikas šķirnes. Katrai jaunajai šķirnei jābūt vismaz tikpat labai kā pieņemtā standarta šķirne vai labākai. Uzlabotas īpašības attiecas gan uz vizuālo izskatu, gan kulinārijas īpašībām, gan slimību izturību. Aizvien vairāk tiek veidotas kartupeļu šķirnes, kas piemērotas bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Mazdārziņiem ieteicamas šķirnes, kas ir ar agru vai vidēji agru veģetācijas periodu.

Agrajiem kartupeļiem gan būs salīdzinoši zemāka raža, taču tie mazāk cietīs no slimībām, piemēram, lakstu puves.

Šķirņu izvēlē piemājas dārzam uzklausījām trīs sēklaudzētāju ieteikumus.

Jau no rudens notiek sēklas materiāla pasūtījumu pieņemšana, taču to var darīt arī tagad. Tikai jārēķinās – tuvojoties pavasarim, vēlamā šķirne var nebūt vairs pieejama.

AREI Priekuļu pētniecības centrs

Priekuļos kartupeļu šķirņu selekcija Latvijas zemnieku vajadzībām sākta jau 1931. gadā un turpinās joprojām. Šim pavasarim audzētājiem tiek piedāvātas agrās šķirnes ‘Rigonda’, ‘Monta’, vidēji agrās ‘Prelma’, ‘Lenora’ un vidēji vēlās ‘Mandaga’, ‘Brasla’, ‘Gundega’ un ‘Imanta’. Ilze Skrabule teic, ka iecienītie un audzētāju vidū populārie ‘Agrie Dzeltenie’ jau visi aizrunāti, bet, ja kāds atteiksies, nelielos daudzumos būs pieejami.

‘Rigonda’ ir samērā jauna šķirne. Jaunie bumbuļi veidosies nedaudz vēlāk nekā Vācijas šķirnei ‘Solist’, tomēr jaunajai šķirnei bumbuļi veidojas strauji un samērā lieli. Iegūtajā ražā gandrīz puse ir lielu bumbuļu virs 5 cm diametrā. Derīga bioloģiskajiem audzētājiem.

Smagākām un labi mēslotām augsnēm piemērotāka ir vidēji agrā šķirne ‘Prelma’. Vārīti bumbuļi viegli miltaini, netumšojas un labi garšo krāsnī cepti.

Ilze Skrabule par savu iecienītāko šķirni sauc ‘Lenoru’. Vārīti bumbuļi ir nedaudz miltaini, bet stingri, mīkstumam ir maiga un nedaudz valga struktūra. Lieliski pasniegšanai kā gaļas vai zivju ēdiena piedeva vārītā vai tvaicētā veidā. Pēc vārīšanas netumšojas. Var izmantot arī salātos un fritētu kartupeļu gatavošanai.

Interesanta ir šķirne ‘Imanta’, bumbuļiem ir balts mīkstums. Ļoti miltaini un piemēroti baltas biezputras gatavošanai.

Visas pēdējos gados Priekuļos selekcionētās šķirnes ir izturīgas pret nematodi, izņēmums ir jau sen veidotā un jau par leģendu kļuvusī šķirne ‘Agrie Dzeltenie’.

‘Blue Congo’ – kartupeļi ar tumši violetu mizu un violetu mīkstumu. Krāsu pigmenti paaugstina kartupeļu uzturvērtību, jo mūsu organismā darbojas kā antioksidanti – aizkavē šūnu novecošanos. Pagaidām šai šķirnei netiek veikta sēklaudzēšana, to izmanto tikai pētījumiem.

Zemnieku saimniecība “Piekalnes ”

Saimniecība ir kartupeļu selekcijas un pavairošanas kompānijas NORIKA oficiālā pārstāve Latvijā. Šogad tur varēs iegādāties šķirņu ‘Vega’, ‘Solist’, ‘Gala’, ‘Soraya’, ‘Birgit’, ‘Nixe’ un ‘Paroli’ sertificētu sēklas materiālu.

Visagrākā un populārākā no tām ir šķirne ‘Solist’ ar dzeltenu, gludu mizu un gaiši dzeltenu mīkstumu. Ražu var iegūt jau uz Līgosvētkiem. Ināra Pakalna to iesaka kā piemērotu mazdārziņu īpašniekiem. Līdzīga agra ar gaiši dzeltenu mīkstumu ir arī šķirne ‘Paroli’.

Ja kartupeļus pirms izstādīšanas sadiedzē, agru ražu dod arī ‘Soraya’. Tā jau ģenētiski radīta ļoti mazprasīga mēslojuma ziņā, īpaši pēc slāpekļa. Pietiks, ja audzētājs rudenī iestrādās augsnē tikai kūtsmēslus, un raža būs laba.

Labāk izvēlēties bioloģiskiem audzētājiem ieteiktās šķirnes, jo tās ir izturīgākas pret slimībām, piemēram, ‘Birgit’. Tā ir vidēji agra un dod kvalitatīvu ražu, kas labi glabājas.

“Neiesaku mazdārziņos audzēt šķirni ‘Gala’, jo tā ir ļoti prasīga augšanas ap­stākļu un barības vielu ziņā. Sausās vasarās bumbuļi būs sīki, bet laistīšanu ne vienmēr var nodrošināt. Zem cera veidojas ļoti liels bumbuļu skaits, tāpēc tiem vajadzīga plašāka vieta augšanai, nekā ierasts, ko bieži neievēro. Ja stāda, kā parasti – ar 30 centimetru atstatumu, tiem vietas nepietiek. Jārēķina pat pusmetrs starp bumbuļiem,’’ norāda Ināra Pakalna.

Kartupeļu sēklas materiāls ZS Piekalnes šopavasar būs par 10–15% dārgāks nekā pērn, jo kāpušas audzēšanas izmaksas. Cena atkarīga arī no iegādātā apjoma. Mazākais apjoms, ko var iegādāties, ir 10 kilogramu.

SIA “Aloja Agro ”

Uzņēmums piedāvā četras bioloģiski sertificētas kartupeļu šķirnes: ‘Vineta’, ‘Corinna’, ‘Albertine’ un ‘Bellarosa’. Jau 24 gadus tas ir Vācijas kompānijas Europlant pārstāvis Latvijā, tāpēc piedāvā arī plašu šķirņu klāstu no Vācijas, ar kurām sīkāk var iepazīties uzņēmuma mājaslapā.

Lāsma Jefimova mazdārziņiem iesaka ļoti agro ‘Corinna’, kas ir arī viņas iecienīta šķirne. Bumbuļi ir ovāli ar skaisti dzeltenu, gludu miziņu un gaiši dzeltenu mīkstumu. Agrākas ražas iegūšanai ieteicama diedzēšana. Vēl ļoti agra ir šķirne ‘Sanibel’, bet tā prasa vienmērīgu mitruma un barības vielu nodrošinājumu.

Agra ir ‘Albertine’, bet tai vērojama nosliece uz kraupi. ‘Anuschka’ bumbuļiem ir izteikti dzeltens mīkstums, vārot netumšojas. Labi pacieš sausumu.

Miltainu kartupeļu piekritējiem piemērota būs vidēji agrā šķirne ‘Karelia’ – bumbuļi ar gaiši dzeltenu mīkstumu. Nav īpaši prasīga audzēšanas vietas ziņā.

Mazprasīga augšanas apstākļu ziņā ir tautā labi zināmā šķirne ‘Vineta’ un ‘Bellarosa’.

Mazākais apjoms, ko var iegādāties, ir 25 kg iepakojums.

Kartupeļu diedzēšana

“Lai iegūtu agrāku ražu, pirms stādīšanas kartupeļus iesaka diedzēt, nevis no pagraba uzreiz likt vagās. Kādu laiku gaismā paturēti, kartupeļi būs labi stādīšanai, jo gaismas ietekmē bumbuļos rodas glikoalkaloīdi, kas ir indīgi cilvēkam, taču labvēlīgi pašiem bumbuļiem.

“Glikoalkaloīdi aizsargās kartupeli pret dažādu slimību izraisītājiem augsnē. Turklāt no diedzētiem bumbuļiem sagaidāma agrāka raža,” pamāca Ilze Skrabule. Sēklai paredzētos kartupeļus var diedzēt 3–6 nedēļas vai pat divus mēnešus pirms stādīšanas, tas atkarīgs no telpas temperatūras, kur tos diedzē. Siltā telpā sadīgs agrāk. Gaismas asni ir drukni, stingri, nav trausli, to krāsa var būt no zaļas līdz violetiem toņiem. Šie asni atšķiras no garajiem, baltajiem un trauslajiem tumsas asniem. Pirms stādīšanas ieteicams baltos tumsas asnus nolauzt, jo tie atņem spēku mātesbumbuļiem, kā arī ļoti viegli inficējas ar augsnē esošajiem patogēniem.

Tikai sertificēts sēklas materiāls

Iegādājoties pārbaudītu kartupeļu sēklas materiālu, audzētājs var būt drošs, ka neievazās savā zemē karantīnas kaitēkļus un slimības. No slimībām tā ir gaišā un tumšā gredzenpuve, bet no kaitēkļiem – nematode. Patlaban jau lielākā daļa šķirņu ir nematodes izturīgas (šķirņu aprakstos to norāda ar burtu N). Pērkot un stādot nezināmas izcelsmes kartupeļus, iespējams šo kaitīgo organismu izplatības risks.

Šā iemesla dēļ kartupeļus nav vēlams audzēt vienā vietā vairākus gadus pēc kārtas.

Sertificēts sēklas materiāls ir 25 kg iepakojumā, taču pieejams arī mazāks – 10 kg iepakojums.

Uzziņa

Kartupeļu gatavošanas tipi

A – stingri salātu tipa kartupeļi, kas vārot neizjūk (‘Laura’, ‘Anuschka’)

B – nedaudz miltaini, maigas konsistences, lieto cepšanai un vārīšanai (‘Marabel’, ‘Red Sonya’, ‘Bellarosa’, ‘Solist’, ‘Wega’, ‘BalticRose’, ‘Rigonda’)

C – miltaini, daļēji izjūk, var lietot biezputrai, biezeņzupām, vārīšanai, cepšanai (‘Agrie Dzeltenie’, ‘Brasla’, ‘Imanta’)

D – ļoti miltaini, rupjgraudaini, izjūk vārot, lieto biezputrai, biezeņzupām

Cik bieži jāatjauno sēklas materiāls ?

Lielajiem audzētājiem, lai uzlabotu vispārējo kartupeļu fitosanitāro stāvokli, katru gadu apstādāmajā platībā jāatjauno 10% sertificētu sēklas kartupeļu.

Mazdārziņiem ieteicams ik pēc diviem trim gadiem pirkt jaunu sertificētu kartupeļu sēklu. Audzējot ilgāk, mainās bumbuļu garša un forma, samazinās raža, tas nozīmē, ka šķirne izvirst.

‘Sanibel’.

Padoms

Izmēram ir nozīme

Lāsma Jefimova iesaka, atlasot sēklu no pašu audzētiem kartupeļiem vai to pērkot, ņemt 3,5–5,5 cm lielus bumbuļus, īpaši, ja mazdārziņiem netiek izmantoti nekādi mēslošanas līdzekļi, jo sākumā barības vielas tiek tērētas no paša bumbuļa. Iestādot mazākus, var pazemināt gaidāmo ražu.

Var stādīt arī lielus kartupeļus, bet tas nav lietderīgi. Ja citas izejas tomēr nav, nekādā gadījumā tos nevajadzētu griezt, jo pastāv risks pārnēsāt slimības.

Ilze Skrabule atgādina – stādot ciešāk, iegūto bumbuļu būs vairāk, bet mazāki. Stādot retāk, bumbuļu būs mazāk, toties lielāki.

Terminu skaidrojums

Kategorijas – sēklas kartupeļu kvalitātes grupas, ko nosaka pēc sēklu pavairošanas procedūrām un kvalitātes rādītājiem.

Pirmsbāzes sēklas (PBTC PB1 PB2 PB3 PB4) – paredzētas bāzes kategorijas sēklas ražošanai, tiek piedāvātas tirdzniecībā sēklaudzētājiem.

Bāzes sēklas (S SE E) – iegūtas no pirmsbāzes kategorijas sēklas, paredzētas sertificētas kategorijas sēklas ražošanai, tiek piedāvātas tirdzniecībai sēklaudzētājiem.

Sertificētās sēklas (A B) – iegūtas no bāzes kategorijas sēklas, pēdējā pavairošanas paaudze sertificētās sēklas ražošanai, tiek piedāvāta tirdzniecībā galaprodukcijas ražotājiem.

A un B klases augu pase – gaiši zila etiķete. Kopā ar sertifikātu tas apliecina sēklu izcelsmi saskaņā ar obligātajām kvalitātes prasībām, to izsniedz Valsts augkopības dienests sūtījuma sertifikācijas laikā.

Sertifikācija – augu sugas un šķirnes identifikācija, audzēšanas prasību pārbaude veģetācijas laikā, sēklas kartupeļu kvalitātes pārbaude, fitosanitāro prasību izpilde, uzglabāšanas prasības un sagatavoto sēklu iepakojumu marķēšana.