Labdarības izsole! Unikāla iespēja iegūt KAB aviācijas bumbas daļu un okupantu izlūkdronu 0

20:45, 25. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Līdz nākamās nedēļas trešdienas, 1. maija, raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” beigām notiek labdarības izsole. Skatītāji jau iepazinušies ar pirmo trofeju – spārnotās aviācijas bumbas pārpalikumu jeb astes daļu no KAB-250, kas palaista no okupantu puses Sumu virzienā, nokritusi Sumos un no turienes nonākusi Latvijā.

Otrais priekšmets, ir „iespējams visu laiku iespaidīgākais labdarības izsoles priekšmets, kāds vien šeit jebkad ir bijis. Tas ir okupantu izlūkošanas drons, kurš, visticamāk, ar elektroniskās karadarbības palīdzību ir nevis sašķaidīts, bet veiksmīgi noplanēts jeb nolaists zemē tā, ka tas ir kļuvis nevienam nekaitīgs, tāpēc izstādāms apskatei.

Drons nav cietis, redzamas vien atsevišķas šāvienu pēdas uz izlūku drona spārniem, bet tam ir saglabājies absolūti viss.

Drona vērtība ir 70 000 ASV dolāru. Tas ir saglabājies ļoti labā stāvoklī – iespējams pakustināt kameru, ir arī otra kamera augšpusē, redzami vadības bloki un izpletnis, ar kuru drons varēja nolaisties atpakaļ okupantu pusē pēc misijas.

Trīs zvaigznītes uz drona nozīmē lidojuma misiju skaitu – tam bijuši veiksmīgi trīs kaujas lidojumi, bet ceturtais lidojums bijis liktenīgais.

Sīkākas detaļas par izsoli un izsolāmo priekšmetu uzzināsit, noskatoties pievienoto video.

