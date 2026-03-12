“Lai Dievs stāv klāt!” Liepājnieki pikti par kādas ēkas atjaunošanu – šāds risinājums vēl nav redzēts 0
Kā zināms – par gaumi nestrīdas. Arī ne arhitektūras ziņā. Kādam labāk patīk senas ēkas, citam – jaunas, modernas. Ir atsevišķi arhitektūras gadījumi, kurus ir īpaši vērts izcelt.
Ar šādu ēkas fotogrāfiju vietējās kopienas “Facebook” grupā “Foto par Liepāju” dalījies Ilmārs. Fotogrāfijā redzama veca ēka ar moderniem jauninājumiem. Spriežot pēc komentāriem, lielākajai daļai ļaužu šāds arhitektūras risinājums nešķiet pieņemams.
Skat, kas sakāms komentētājiem!
“Kaut kas drausmīgs. Kura arhitekta pieskāriens šeit bijis?”
“Kas tā par vājprātīgu bezgaumību?!”
“Lai Dievs stāv klāt! Kāds drausmīgs idiotisms…”
“Labāk laikam pamests grausts..nekā mūsdienīgs dizains….esam 26 gadā…saņematies tak..”
“Ja visa ēka būtu tāda stilā, būtu labi, bet ar veco ēku neiet kopā.”
“Par gaumi nestrīdas. Bet lasu, ka lielajam vairumam komentētāju ēkas patreizējais stāvoklis patīk labāk. Jāiet līdz laikam. Beigās noteikti nemaz nebūs tik slikti. Lai viss izdodas”
“Kvartālam raksturīgā divstāvu apbuve pārtapusi par četrstāvu. Vēl viens brutāls teritorijas atīstības plāna un apbūves noteikumu pārkāpums. Liepājā jau šī kļūst par tradīciju. Vai valsts kulturas piemineklu inspekcijai nav viedoklis par arhitektūru, un vai pašvaldību ministrijai par būvapjomu?”
“Ārprāts!! Kautkas neaptverams!!! Un nevienam nekāda teikšana??”
“Ļoti smuki, stilīgi un atbalstāmi! Savulaik biju Amerikā, kur dažām ēkām bija līdzīga ideja – vecas ēkas fasāde saglabāta, bet arī piebūvēta tai virsū moderna celtne vai pat no mājas vidus bliezts augšā debesskrāpis, kopskats bija iespaidīgs!”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!