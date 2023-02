Uzņēmēja Linda Mūrniece

"Laikam satieku nepareizos vīriešus" atkal izjukušas Lindas Mūrnieces attiecības ar mīļoto Edgaru







Uzņēmēja, bijusī politiķe Linda Mūrniece gadu iesākusi jau kā brīva sieviete – kārtējo reizi izjukušas viņas attiecības ar mīļoto vīrieti. Šo faktu Mūrneice apstiprinājusi žurnālam “Privātā Dzīve”, ka viņa vairs nav attiecībās ar krietno Edgaru Līdumu.

“Man nav nekā daudz, ko komentēt. Varu pateikt vien to, ka vairāk biju noskumusi par to, ka pagājušajā pavasarī pāri koku galotnēm aizlidoja mans mīļais papagailis Joko, nekā skumstu par Edgara prombūtni. Tagad uzskatu, ka tas ir viens no nebūtiskiem gadījumiem manā dzīvē. Laikam satieku nepareizos vīriešus,” saka Mūrniece.

Kā galveno iemeslu, kāpēc attiecības izjukušas, viņa min to, ka abiem krasi atšķīrušies politiskie uzskati.

Vēl nesen STV Pirmā! raidījumā “Iečeko slavenību” aktieris Andris Bulis devās ciemos pie Lindas Mūrnieces viņas lauku īpašumā Vecpiebalgā. Linda arī runāja par attiecībām ar mīļoto Edgaru un stāstīja, ka viņš bijis ļoti uzstājīgs, kā rezultātā tā arī abi kļuvuši par pāri.

Arī pērn raidījumā “Kad viņas satiekas” Mūrniece stāstīja, ka beidzot ir satikusi savu “īsto un lielisko” vīrieti. “Man ir pietiekami daudz gadu, lai es saprastu, kādam cilvēkam ir jābūt pēdējam uz visu mūžu. Es ļoti priecājos, ka šī sajūta man ir,” – Linda toreiz par attiecībām ar Edgaru klāstīja.

Lindai Mūrniecei aiz muguras ir vairākas izjukušas attiecibas un trīs šķirtas laulības. 2020. gada 11. novembrī viņa negaidīti paziņoja, ka ir mijusi laulības gredzenus ar TV šova “Nākamā pietura: Mīlestība” dalībnieku Agri Freibergu. Bet pēc pēc neilga laika abi izšķīrās.

2012.gada maijā Mūrniece mija laulības gredzenus ar ārstu un politiķi Hosamu Abu Meri, pēc pieciem gadiem laulība tika šķirta.

Tajā pat gadā, kad Mūrniece kļuva par Hosama sievu, tika šķirta viņas pirmā laulība ar Raimondu Mūrnieku. Šajās attiecībās pasaulē nākuši arī divi bērni.

Visu interviju ar Lindu Mūrnieci lasi žurnālā “Privātā Dzīve” 28. februāra numurā!